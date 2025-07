Un colpo durissimo al Cremlino, un passo che segna un prima e un dopo nel percorso delle sanzioni contro la Russia. L'Ue, dopo un lungo negoziato, ha dato il via libera al diciottesimo pacchetto di misure contro Mosca.

Il presidente russo Vladimir Putin in un'immagine d'archivio. KEYSTONE/Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Lo ha fatto di prima mattina, ad una manciata di minuti dall'inizio del Consiglio Affari Generali, ultima riunione formale dei ministri dei 27 prima della pausa estiva.

Nella notte il veto del leader sovranista della Slovacchia, Robert Fico, è caduto. La Commissione ha trovato la quadra per accontentare Bratislava sui potenziali effetti negativi delle sanzioni, che si abbattono potentemente su tutto il settore energetico nelle mani del presidente russo Vladimir Putin. «Abbiamo colpito al cuore la macchina da guerra russa», ha sottolineato Ursula von der Leyen.

Il diciottesimo pacchetto è tra i più pesanti messi in campo dall'Ue e segna un importante novità: coinvolge in maniera diretta anche i Paesi terzi. Il price cap messo al petrolio russo, infatti, colpisce le casse del Cremlino rendendo meno vantaggioso, per Stati come India e Cina, importarlo per poi rivenderlo agli Occidentali. A dispetto del passato, quando l'input sulle misure energetiche è partito dal G7, questa volta è stata Bruxelles a fare strada al Club dei Grandi.

Il tetto al prezzo del petrolio «è una decisione autonoma presa al di fuori della coalizione del price cap. Ci aspettiamo che i partner del G7 si allineino per rendere la misura più efficace», hanno spiegato fonti Ue. L'obiettivo è portare a bordo anche gli Stati Uniti, con i quali tra l'altro le misure sull'energia sono state pensate.

Primo passo di Londra

Il primo passo è stato della Gran Bretagna, che ha immediatamente annunciato l'allineamento al price cap europeo assieme a sanzioni contro gli 007 russi «per attività maligne di minacce e interferenze recenti contro il Regno e i suoi alleati». Un dossier, quest'ultimo, sul quale la Nato e l'Ue sono intervenuti con nettezza, promettendo che gli attacchi ibridi non resteranno senza risposta.

Con il cosiddetto tetto mobile, il prezzo del petrolio russo passa da 60 a 47,6 dollari a barile, ma è soggetto comunque a un meccanismo dinamico: è fissato in linea generale un prezzo del 15% in meno rispetto a quello medio di mercato del greggio dello zar.

La nuova stretta europea smonta inoltre uno dei simboli della dipendenza energetica dell'Ue da Mosca, il Nord Stream 1 e 2. Con il bando totale al transito di gas i due mega-condotti sono destinati presto a diventare archeologia industriale. Parallelamente l'Ue ha prorogato l'obbligo di stoccaggio del gas al 90% delle capacità – ma con potenziali eccezioni – anche per il prossimo inverno.

Banche russe colpite

Duro il colpo alle banche russe: il divieto di transazione con gli istituti europei diventa totale, mentre la blacklist si arricchisce di 22 nuove entità per un totale di 45. Il nuovo pacchetto aggiunge oltre cento imbarcazioni alla lista nera costruita appositamente per la flotta ombra grazie alla quale Putin ha mantenuto attivo il commercio di energia.

La mossa di Bruxelles ha fatto andare su tutte le furie il Cremlino. «Le sanzioni sono illegali e ricadranno contro i loro promotori», ha detto il portavoce Dmitry Peskov, assicurando che la Russia ha ormai acquisito una «certa immunità» dalle misure europee.

Un pacchetto particolarmente incisivo

Il diciottesimo pacchetto, tuttavia, potrebbe essere davvero incisivo. Per ottenere la luce verde dei 27 la presidente della Commissione ha sottoscritto un impegno scritto con la Slovacchia. Innanzitutto Bruxelles ha assicurato un paracadute legale a Bratislava in caso di ricorsi – e conseguenti, salatissime penali – delle aziende energetiche russe per la risoluzione anticipata dei contratti.

Le garanzie Ue, ha spiegato il premier Fico, concerne anche «il prezzo del gas e la sua quantità, oltre alle tariffe di trasporto, nonché l'uso di fondi europei per compensare prezzi del gas eventualmente troppo elevati».

Le sanzioni sono state accolte dal plauso di tutti. «Manteniamo alta la pressione affinché Mosca si impegni seriamente al tavolo negoziale», ha sottolineato il ministro per gli Affari Ue Tommaso Foti.