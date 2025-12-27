  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ucraina Nuova indagine anticorruzione a Kiev, nel mirino alcuni deputati

SDA

27.12.2025 - 13:44

Le nuove indagini prendono di mira il Parlamento. (Immagine d'archivio).
Le nuove indagini prendono di mira il Parlamento. (Immagine d'archivio).
Keystone

L'agenzia anticorruzione ucraina (Nabu) ha annunciato una nuova indagine per corruzione in un caso che vedrebbe coinvolti deputati di Kiev.

Keystone-SDA

27.12.2025, 13:44

27.12.2025, 13:51

Funzionari della Nabu hanno provato a entrare nel Parlamento per effettuare delle perquisizioni, ma sono stati bloccati dai servizi di sicurezza.

«Nabu e Sapo, a seguito di un'operazione sotto copertura, hanno smascherato un gruppo criminale organizzato che includeva alcuni attuali membri del parlamento», ha dichiarato la Nabu. «I dipendenti del Dipartimento di Sicurezza dello Stato stanno opponendo resistenza agli agenti della Nabu durante le azioni investigative» in Parlamento, ha aggiunto.

Corruzione e guerra. Scandalo a Kiev: Zelensky silura due ministri travolti da tangenti

Corruzione e guerraScandalo a Kiev: Zelensky silura due ministri travolti da tangenti

I più letti

Il pensionato che si è trasferito in Mali ha perso l'AVS e deve restituire 72'000 franchi
Dodici anni dopo l'incidente di Michael Schumacher, ecco come sta la famiglia
Nuovo anno, nuove leggi: ecco cosa cambia in Svizzera
Schwarz nega la tripletta alla Svizzera, Monney e Von Allmen sul podio
La 16enne napoletana prodigio dello sci a blue News: «Ecco da chi mi faccio ispirare»

La guerra in Ucraina

Guerra in Ucraina. Mosca rivendica ancora: «Manteniamo il controllo di Kupyansk»

Guerra in UcrainaMosca rivendica ancora: «Manteniamo il controllo di Kupyansk»

Sondaggio. Se si votasse oggi in Ucraina, il 30% della popolazione voterebbe per Zelensky

SondaggioSe si votasse oggi in Ucraina, il 30% della popolazione voterebbe per Zelensky

Guerra in Ucraina. Zelensky pronto a creare «una zona demilitarizzata nell'Ucraina dell'est»

Guerra in UcrainaZelensky pronto a creare «una zona demilitarizzata nell'Ucraina dell'est»

Guerra in Ucraina. Putin lancia l'offensiva di Natale: 30 missili e 650 droni su 13 regioni ucraine

Guerra in UcrainaPutin lancia l'offensiva di Natale: 30 missili e 650 droni su 13 regioni ucraine

L'ultimo di una lunga serie. Un autobomba esplode nel cuore di Mosca e uccide un generale russo. C'è la mano di Kiev?

L'ultimo di una lunga serieUn autobomba esplode nel cuore di Mosca e uccide un generale russo. C'è la mano di Kiev?

Altre notizie

Mentre cercava la fuga. Arrestato l'ex capo della polizia brasiliana, in carcere per il tentato golpe di Bolsonaro

Mentre cercava la fugaArrestato l'ex capo della polizia brasiliana, in carcere per il tentato golpe di Bolsonaro

Ecco il suo avvertimento. Il capo dell'esercito Süssli: «La guerra in Ucraina è più vicina di quanto pensiamo. In Svizzera nessuna reazione»

Ecco il suo avvertimentoIl capo dell'esercito Süssli: «La guerra in Ucraina è più vicina di quanto pensiamo. In Svizzera nessuna reazione»

Italia. Accusati di aver dato 7 milioni a Hamas, nove persone in manette

ItaliaAccusati di aver dato 7 milioni a Hamas, nove persone in manette