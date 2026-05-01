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Guerra in Medio Oriente Teheran fa un nuova offerta nel tentativo di sbloccare i negoziati con Washington

SDA

1.5.2026 - 19:57

Gente sfila per le strade di Teheran a supporto dell'Ayatollah Mojtaba Khamenei. 
Gente sfila per le strade di Teheran a supporto dell'Ayatollah Mojtaba Khamenei. 
KEYSTONE

L'Iran ha sottoposto agli Stati Uniti una nuova proposta volta a riprendere i negoziati per porre fine in modo duraturo alla guerra, ha annunciato oggi un media di Stato iraniano, nel contesto di una situazione di stallo per lo sblocco dello strategico stretto di Hormuz.

Keystone-SDA

01.05.2026, 19:57

Un cessate il fuoco è entrato in vigore l'8 aprile, dopo quasi 40 giorni di raid israelo-americani sull'Iran e di ritorsioni da parte di Teheran nella regione.

Tuttavia, il conflitto prosegue sotto altre forme: Washington impone un blocco ai porti iraniani come ritorsione per la chiusura da parte di Teheran dello stretto di Hormuz, attraverso il quale transitava, prima del conflitto, un quinto degli idrocarburi consumati nel mondo.

«La Repubblica Islamica ha trasmesso ieri sera il testo della sua ultima proposta al Pakistan, mediatore nelle discussioni con gli Stati Uniti», ha indicato l'agenzia ufficiale iraniana IRNA, senza fornire ulteriori dettagli. Dalle prime discussioni infruttuose dell'11 aprile, Islamabad sta compiendo sforzi per far tornare al tavolo i due belligeranti.

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USA non hanno ottenuto nulla

Il presidente americano Donald Trump, respingendo una precedente offerta, aveva avvertito mercoledì che gli iraniani farebbero «meglio a diventare intelligenti, e in fretta!».

Trump ha accennato alla possibilità di un prolungamento del blocco contro l'Iran «per diversi mesi», secondo quanto riferito da un alto funzionario della Casa Bianca.

In teoria, Donald Trump ha tempo fino a oggi per chiedere al Congresso l'autorizzazione a proseguire la guerra. Tuttavia, il suo governo ha lasciato intendere che ignorerà tale obbligo, con i democratici che si ritrovano impotenti nel farlo rispettare.

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Di fronte alle minacce di Washington, Teheran resta inflessibile. «La Repubblica Islamica non si è mai sottratta ai negoziati (...) ma non accetteremo certamente che ci venga imposta una politica», ha dichiarato venerdì il capo del potere giudiziario iraniano, Gholamhossein Mohseni Ejeï. In coro con altri leader iraniani, ha aggiunto che gli Stati Uniti non hanno «ottenuto nulla» dalla guerra.

Petrolio ai massimi

Di fronte alla prospettiva di uno stallo nel conflitto, il Brent, il riferimento mondiale per il greggio, aveva brevemente superato giovedì i 126 dollari, un picco che non si registrava dall'inizio del 2022, durante l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Venerdì è ridisceso intorno ai 112 dollari.

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La guerra in Medio Oriente ha causato migliaia di morti, principalmente in Iran e in Libano, e le sue ripercussioni continuano a scuotere l'economia mondiale. «Il mondo sta affrontando la più grave crisi energetica della sua storia», ha affermato il direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, Fatih Birol.

Anche il Segretario Generale dell'ONU Antonio Guterres si è allarmato per lo «strangolamento» dell'economia planetaria a causa della paralisi dello stretto.

«Dieci volte più caro»

Sebbene grazie alla tregua gli iraniani abbiano potuto ritrovare una certa normalità, la loro quotidianità è gravata da un'inflazione esplosiva e dalla disoccupazione, in un Paese già indebolito da decenni di sanzioni internazionali.

«Per molti di noi, pagare l'affitto e persino comprare da mangiare è diventato difficile, e alcuni non hanno più nulla», testimonia Mahyar, 28 anni, intervistato da un giornalista dell'AFP. La sua azienda ha già licenziato quasi il 40% del personale.

«Le nostre tavole sono meno imbandite», conferma Shahin Nampoor, studente di 18 anni. «Dalla guerra, tutto è diventato dieci volte più caro, non ci sono più prezzi fissi e ognuno impone i propri», dalle sigarette al cibo, racconta il giovane.

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