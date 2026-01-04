  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Proteste Nuove manifestazioni a Teheran, scontri nell'Iran occidentale

SDA

4.1.2026 - 09:01

Continuano le proteste in Iran
Continuano le proteste in Iran
Keystone

Nuove manifestazioni si sono tenute ieri sera a Teheran, mentre sono state segnalate violenze in alcune parti dell'Iran occidentale, riferisce oggi l'agenzia di stampa Fars, all'ottavo giorno di proteste.

Keystone-SDA

04.01.2026, 09:01

04.01.2026, 10:37

La nuova ondata di proteste, inizialmente legata al costo della vita, è iniziata il 28 dicembre nella capitale iraniana e da allora si è diffusa al resto del Paese con rivendicazioni politiche.

Le proteste hanno interessato, in varia misura, circa 40 città, per lo più di piccole e medie dimensioni, situate principalmente nell'ovest del Paese, secondo un conteggio dell'AFP basato su annunci ufficiali e resoconti dei media.

Almeno 12 persone sono state uccise dal 30 dicembre in scontri, inclusi membri delle forze di sicurezza, secondo un bilancio basato su resoconti ufficiali. I raduni a Teheran di ieri sera sono stati descritti come «limitati» dall'agenzia di stampa Fars e come «generalmente costituiti da gruppi di 50-200 giovani».

Intanto, il principe iraniano in esilio Reza Pahlavi ha esortato i manifestanti iraniani a mantenere il controllo delle strade e a creare blocchi stradali per impedire alle forze di sicurezza di attuare una repressione. In un post su X, Pahlavi ha elogiato i manifestanti per quello che ha descritto come il loro coraggio durante l'ultima settimana di disordini e ha chiesto di proseguire l'azione di piazza.

«La questione chiave è mantenere il controllo delle strade e creare blocchi stradali per prevenire e ostacolare la repressione del regime», ha scritto. Inoltre, ha esortato i manifestanti a mantenere solidarietà e disciplina, aggiungendo: «La vittoria è vostra».

Rivolgendosi direttamente ai manifestanti, Pahlavi ha detto: «Rendo omaggio a ciascuno di voi che, coraggiosamente, nell'ultima settimana, ha rubato il sonno a Khamenei e al suo regime». Il figlio maggiore di Mohammad Reza Pahlavi, l'ultimo scià dell'Iran, e di Farah Diba, si è rivolto in particolare ai giovani e agli adolescenti che manifestano, definendoli la «Generazione V», in rappresentazione della V di «vittoria».

I più letti

Un ristoratore di Crans-Montana: «Il comune ha detto che non ci sarebbero state sanzioni»
Ecco il rischio che Trump corre con la cattura di Maduro
Inferno a Crans-Montana, identificate altre 16 vittime. 10 sono svizzere, tre italiane

Altre notizie

Venezuela. Gli USA puntano su Rodriguez per la sua gestione dell'industria petrolifera?

VenezuelaGli USA puntano su Rodriguez per la sua gestione dell'industria petrolifera?

Attacco senza un piano di successione. Ecco il rischio che Trump corre con la cattura di Maduro

Attacco senza un piano di successioneEcco il rischio che Trump corre con la cattura di Maduro

Tensioni. «Pyongyang ha lanciato un missile balistico»

Tensioni«Pyongyang ha lanciato un missile balistico»