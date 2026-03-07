Un tempo vicino a Jeffrey Epstein, con il quale si muoveva negli stessi ambienti, Donald Trump ha sempre negato di essere a conoscenza del suo comportamento criminale e insiste sul fatto di aver rotto con lui molto prima dei suoi problemi legali. IMAGO/ZUMA Press

Giovedì il Dipartimento di giustizia (DOJ) degli Stati Uniti ha pubblicato i documenti del Federal Bureau of Investigation (FBI) che descrivono le interviste rilasciate nel 2019 in merito alle presunte accuse rivolte da una donna a Donald Trump nell'ambito dell'affare Jeffrey Epstein.

Agence France-Presse Barman Nicolas

In queste interviste, la donna afferma di essere stata aggredita sessualmente dal magnate immobiliare negli anni '80, quando era ancora minorenne.

In una dichiarazione pubblicata sui social network, il Dipartimento di giustizia (DOJ) ha affermato che i riassunti dei colloqui erano stati inizialmente rimossi dalla pubblicazione, avvenuta a gennaio, di milioni di pagine di documenti relativi a Jeffrey Epstein perché considerati duplicati di altri documenti.

Il leader democratico del Senato Chuck Schumer la scorsa settimana ha accusato l'amministrazione Trump di un «massiccio insabbiamento» dei documenti nel caso del pedofilo, mettendo in guardia il DOJ dal distruggere le prove.

L'identità della donna è stata cancellata

Secondo i documenti pubblicati giovedì, l'FBI ha sentito la donna in quattro occasioni tra luglio e ottobre 2019, mentre il repubblicano stava svolgendo il suo primo mandato come presidente degli Stati Uniti.

Durante ognuno di questi incontri, la donna, la cui identità è stata oscurata, ha fatto accuse di abusi contro il condannato per abusi sessuali.

Durante il secondo colloquio con gli investigatori federali, la donna ha affermato che il finanziere la portò a New York o nel New Jersey, dove le presentò il tycoon quando aveva tra i 13 e i 15 anni. Trump avrebbe abusato di lei durante quel viaggio.

Nel quarto colloquio dell'ottobre 2019, la donna si è rifiutata di fornire ulteriori dettagli sulla presunta interazione con il commander-in-chief quando è stata interrogata dagli agenti.

I fatti risalirebbero alla metà degli anni '80

Le sue dichiarazioni agli agenti federali indicano che l'incidente con Trump sarebbe avvenuto all'inizio o alla metà degli anni Ottanta, un periodo in cui Epstein e il presidente non sembravano essere in contatto.

Un tempo vicino al miliardario, con il quale si muoveva negli stessi ambienti, il presidente americano ha sempre negato di essere a conoscenza del suo comportamento criminale e insiste sul fatto di aver rotto con lui molto prima dei suoi problemi legali.