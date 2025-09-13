I droni di Vladimir Putin attaccano in Ucraina e in Polonia scatta un nuovo allarme. E una nuova reazione della Nato. Mentre anche in Romania un velivolo senza pilota ha sconfinato nello spazio aereo di Bucarest innescando un'operazione di sorveglianza: i caccia lo hanno seguito fino a quando «non è scomparso dai radar».

Uno dei droni abbattuti mercoledì in Polonia. X / Shapas

Keystone-SDA SDA

L'allerta è tornata alta quando su X il Comando Operativo delle Forze Armate ha scritto: «A causa della minaccia al confine con la Polonia, aerei polacchi e alleati operano nel nostro spazio aereo».

«I sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar basati a terra hanno raggiunto il massimo livello di allerta»,

Il pensiero è corso subito alla notte fra il 9 e il 10 settembre e l'intrusione di una ventina di droni russi nello spazio aereo polacco – per lo più abbattuti dall'aeronautica di Varsavia con l'aiuto alleato – che ha potenziato il timore per venti di guerra che spirano troppo vicino ai confini dell'Occidente.

Tusk: «Restiamo vigili»

Questa volta l'allarme è subito rientrato, con la rassicurazione di «minaccia scongiurata» diffusa subito dopo dal premier Donald Tusk, sottolineando come si fosse trattato di un'operazione «preventiva», mentre riapriva anche l'aeroporto di Lublino che era stato messo temporaneamente in stand-by.

Ma le parole di Tusk non lasciano spazio a dubbi sulla tensione che è palpabile: «Restiamo vigili», scrive, dopo aver ringraziato «tutti coloro che sono stati coinvolti nell'operazione, sia in aria che a terra».

L'episodio non è altro infatti che la tangibile conferma del rinnovato senso di urgenza imposto dalla crisi dei droni in Polonia, con la Nato chiamata a reagire lanciando l'operazione Sentinella Est.

Marco Rubio: «Sviluppo spiacevole e pericoloso»

Ovvero la necessità di darsi strumenti nuovi e concordati per far fronte a uno scenario che fino ad ora sembrava forse poter rimanere limitato ai dossier dei «contingency plans» tracciati dai vertici militari.

Da Washington il segretario di Stato Marco Rubio sottolinea che l'incursione di droni russi nei cieli polacchi di inizio settimana è stato uno «sviluppo spiacevole e pericoloso».

«La domanda è se i droni siano stati indirizzati appositamente verso la Polonia. Se è così, se le prove ci porteranno a questa conclusione, allora ovviamente sarà... altamente provocatorio», ha detto.

Continuano le manovre di Russia e Bielorussia

E questo mentre proseguono le esercitazioni congiunte di Russia e Bielorussia, 'Zapad 2025', a ridosso dei confini europei: Mosca riferito di suoi Mig equipaggiati con missili ipersonici Kinzhal in volo sulle acque neutrali del Mare di Barents nell'ambito di «una missione di addestramento al combattimento».

«Gli equipaggi si sono esercitati nel lancio di un attacco aereo simulato contro strutture di importanza critica di un nemico fittizio», ha reso noto il ministero russo della Difesa.

Così il prossimo mercoledì il Consiglio Atlantico si riunirà nuovamente e studierà meglio i dettagli della Sentinella, con ogni Paese chiamato a esplicitare il suo contributo.

Alla NATO mancano le competenze sui droni

Resta il fatto che l'Alleanza, quando si tratta di droni, non ha il know-how dell'Ucraina e dunque le tecniche messe a punto da Kiev in questi quasi quattro anni di guerra iniziano a far gola.

Un gruppo di ufficiali polacchi, ad esempio, sta per recarsi nella capitale ucraina in 'stage'. «Prevediamo che la delegazione arriverà giovedì per collaborare con le nostre forze: oggi solo noi abbiamo l'esperienza necessaria per affrontare sfide», ha dichiarato il ministro degli Esteri Sybiha.

Una condizione che permette a Volodymyr Zelensky di lanciare, anche lui, un'offerta ai partner: «Proteggiamo insieme i nostri cieli».