Kiev ancora sotto attacco di droni russi Keystone

Un nuovo attacco con droni è stato portato a segno dalla Russia su Kiev.

Keystone-SDA SDA

Il bilancio parla di tre morti e 29 feriti, tra cui 6 bambini – il più piccolo di 4 anni. Il sindaco della capitale Vitali Klitscko ha spiegato che sette feriti – tra cui due bimbi – sono stati ricoverati in ospedale.

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, i detriti di alcuni droni sono caduti sul secondo piano di un palazzo nel distretto della Desna. Diversi appartamenti hanno preso fuoco e l'incendio si è poi propagato ai piani superiori.