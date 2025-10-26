  1. Clienti privati
Guerra Nuovo attacco russo con i droni a Kiev

SDA

26.10.2025 - 08:01

Kiev ancora sotto attacco di droni russi
Kiev ancora sotto attacco di droni russi
Keystone

Un nuovo attacco con droni è stato portato a segno dalla Russia su Kiev.

Keystone-SDA

26.10.2025, 08:01

26.10.2025, 09:15

Il bilancio parla di tre morti e 29 feriti, tra cui 6 bambini – il più piccolo di 4 anni. Il sindaco della capitale Vitali Klitscko ha spiegato che sette feriti – tra cui due bimbi – sono stati ricoverati in ospedale.

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, i detriti di alcuni droni sono caduti sul secondo piano di un palazzo nel distretto della Desna. Diversi appartamenti hanno preso fuoco e l'incendio si è poi propagato ai piani superiori.

