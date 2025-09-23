La chiusura dell'aeroporto di Oslo ha interessato 12 voli. (foto d'archivio) Keystone

A causa di un nuovo avvistamento di droni, lo spazio aereo sopra l'aeroporto di Oslo è stato chiuso nella notte per circa quattro ore.

Keystone-SDA SDA

Avinor, responsabile di un gran numero di aeroporti e piste di volo in Norvegia, lo ha annunciato alle 00:30, secondo quanto riportato da NRK. Ciò significa che gli aerei in arrivo sono stati dirottati verso l'aeroporto più vicino, ha dichiarato ai media l'addetta stampa Karoline Pedersen. In precedenza, si diceva che un drone avvistato vicino all'aeroporto non avesse influenzato il traffico aereo.

Alcune ore più tardi la responsabile della comunicazione dell'aeroporto di Oslo, Monica Fasting, in una e-mail all'agenzia di stampa norvegese NTB ha reso noto che «lo spazio aereo è stato riaperto. Chiediamo ai passeggeri di presentarsi normalmente. L'aeroporto - scrive - era stato precedentemente chiuso dopo che almeno due droni erano stati avvistati nei pressi della pista di atterraggio. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza». Secondo NTB, la chiusura dell'aeroporto ha interessato 12 voli.

Le autorità norvegesi e quelle danesi stanno collaborando per chiarire se esista un collegamento tra i droni avvistati sull'aeroporto di Copenaghen, che ha costretto lo scalo allo stop per alcune ore, e quello segnalato su Oslo, ha detto nel corso di una conferenza Jakob Hansen, vice ispettore di polizia della polizia di Copenaghen. La chiusura dello scalo danese avrà ripercussioni anche sui passeggeri in partenza questa mattina. Sul sito web dall'aeroporto diversi voli mattutini risultano cancellati o in ritardo.

Intanto il quotidiano norvegese «Aftonbladet» riporta che due persone sono state arrestate a Oslo dopo che dei droni hanno sorvolato un'area militare presso la Fortezza di Akershus. I droni sono stati avvistati intorno alle 21:00. I due arrestati, secondo le prime informazioni non ufficiali, sembrano essere cittadini stranieri. Tuttavia, precisano i media locali, al momento non vi sono indicazioni che l'incidente sia collegato ai droni che hanno provocato la chiusura l'aeroporto di Copenaghen.