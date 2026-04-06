Il più grande complesso petrolchimico iraniano di South Pars è stato attaccato per la seconda volta in meno di un mese mentre i raid israelo-americani hanno assestato un altro colpo mortale ai quadri del regime degli ayatollah, uccidendo il comandante dell'Intelligence delle Guardie della rivoluzione. L'annuncio del «martirio» di Majid Khademi è stato dato dagli stessi pasdaran, che promettono vendetta, mentre Israele ha annunciato di aver ucciso anche Asghar Bagheri, comandante delle operazioni speciali delle forze Quds, ovvero il ramo dei Guardiani che si occupa delle operazioni all'estero.

Questa foto d'archivio del 16 marzo 2019 mostra gli impianti di raffinazione del gas naturale nel giacimento di South Pars, sulla costa settentrionale del Golfo Persico, ad Asaluyeh, in Iran. KEYSTONE/AP Photo/Vahid Salemi

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«Oggi abbiamo distrutto il più grande impianto petrolchimico in Iran. Ciò significa che stiamo smantellando sistematicamente la macchina finanziaria delle Guardie Rivoluzionarie. Stiamo distruggendo fabbriche, eliminando agenti e continuiamo a eliminare alti funzionari», ha tuonato il premier israeliano Benyamin Netanyahu, definendo l'ultimo omicidio mirato come «pulizie per la Pasqua ebraica», mentre dal nascondiglio in cui si è trincerato dalla morte del padre e predecessore, la Guida Suprema Mojtaba Khamenei rispunta con un nuovo messaggio sempre senza farsi vedere: «Gli assassinii non scalfiranno la nostra causa».

La morte di Khademi crea tuttavia una nuova falla nel sistema della Repubblica islamica, che dopo la guerra dei 12 giorni a giugno e nel nuovo conflitto ha perso i suoi principali leader, a partire dall'ex Guida suprema Ali Khamenei, sebbene Teheran abbia dimostrato di aver di volta in volta i sostituti. Lo stesso Khademi era stato nominato a capo dell'Intelligence delle Guardie della Rivoluzione islamica la scorsa estate per rimpiazzare il predecessore Mohammad Kazemi, ucciso nella guerra di giugno.

Oltre 50 figure di spicco uccise

Sono oltre 50 le figure di spicco del regime degli ayatollah ad essere state uccise tra la guerra dei 12 giorni e il conflitto scoppiato lo scorso 28 febbraio. Oltre a Khamenei, colpito il primo giorno della guerra e sostituito nelle settimane successive con il figlio Mojtaba che per ora non si è mai visto in pubblico, tra i più importanti vertici della Repubblica islamica uccisi ci sono Ali Larijani, il Segretario del Consiglio per la Sicurezza ritenuto tra i leader più influenti del sistema, e Mohammad Pakpour, che era stato a sua volta nominato alla guida dei pasdaran in sostituzione di Hossein Salami, il capo delle forze aerospaziali dei pasdaran e responsabile dell'arsenale missilistico di Teheran ucciso a giugno.

Negli attacchi di Usa e Israele dell'ultimo mese sono morti anche Ali Shamkhani, ex segretario del Consiglio di Sicurezza ritenuto l'uomo forte del programma nucleare di Teheran, e Abdolrahim Mousavi, capo di Stato maggiore dell'Esercito.

Oltre al complesso di South Pars, i raid israeliani hanno colpito anche un altro impianto petrolchimico situato vicino a Shiraz, nel centro-sud dell'Iran, provocando «danni minori» senza vittime. Sono invece almeno 34, tra cui 6 bambini, i morti negli attacchi in altre zone dell'Iran, tra cui la provincia di Teheran, Qom e la città meridionale di Bandar-e Lengeh. In tutto una dozzina le località colpite in tutto l'Iran, tra cui Bandar Abbas, Ahvaz, Mahshahr, Isfahan e Karaj. Gli attacchi statunitensi e israeliani hanno anche colpito, provocando ingenti danni, l'Università Sharif di Teheran, uno dei principali atenei scientifici iraniani, spesso paragonato al Massachusetts Institute of Technology (Mit) statunitense.