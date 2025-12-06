  1. Clienti privati
Guerra Nuovo round di colloqui tra USA e Ucraina a Miami

SDA

6.12.2025 - 08:01

Il diplomatico statunitense Steve Witkoff.
Il diplomatico statunitense Steve Witkoff.
Keystone

Gli Stati Uniti e l'Ucraina terranno un nuovo round di colloqui oggi a Miami. Lo ha annunciato l'amministrazione di Donald Trump.

Keystone-SDA

06.12.2025, 08:01

06.12.2025, 09:20

Steve Witkoff, Jared Kushner e la delegazione ucraina hanno discusso i risultati del recente incontro tra Usa e Russia e le misure che potrebbero portare alla fine di questa guerra, ha riferito l'amministrazione.

Entrambe le parti hanno convenuto che un reale progresso verso qualsiasi accordo dipende dalla disponibilità della Russia a dimostrare un serio impegno per una pace a lungo termine, inclusi passi verso la de-escalation e la cessazione delle uccisioni.

Usa e Ucraina hanno inoltre concordato il quadro degli accordi di sicurezza e discusso le necessarie capacità di deterrenza per sostenere una pace duratura.

