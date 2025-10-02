  1. Clienti privati
Gran Bretagna Nuovo scandalo razzismo nella Polizia, l'ira di Starmer: «Provvedimenti pesanti»

SDA

2.10.2025 - 10:36

Il premier britannico si è detto scioccato.
Il premier britannico si è detto scioccato.
Keystone

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha invocato oggi provvedimenti «pesanti» dopo l'ennesimo scandalo che ha investito la Metropolitan Police di Londra (Scotland Yard), principale corpo di polizia del Regno.

Keystone-SDA

02.10.2025, 10:36

02.10.2025, 10:37

Le dichiarazioni arrivano dopo che un'inchiesta della Bbc ha rivelato aperte manifestazioni di razzismo, misoginia e islamofobia fra le sue file.

«Non ho visto ancora le registrazioni – ha detto il premier laburista, incalzato dai giornalisti britannici a Copenaghen – ma dalle descrizioni si tratta di qualcosa scioccante». Starmer ha poi elogiato l'organismo disciplinare delle forze dell'ordine per aver annunciato subito un'indagine interna a vasto raggio, ma ha avvertito che «la risposta deve essere robusta».

L'inchiesta della Bbc, mandata in onda ieri sera dal programma investigativo Panorama, si fonda sul lavoro sotto copertura di un reporter infiltratosi per mesi fra i ranghi della polizia nella capitale.

Ed è culminata in un video girato nel commissariato londinese di Charing Cross in cui sono raccolte affermazioni di agenti e funzionari di chiaro sapore razzista e sessista, oltre che di esaltazione dell'uso della forza contro sospetti o manifestanti: incluso i riferimenti alla possibilità di poter «piantare una pallottola nella testa» degli stranieri che violano la durata dei visti; la descrizione dei migranti musulmani di Paesi quali Algeria o Somalia come «feccia»; l'irrisione delle denunce di abusi o violenze sessuali di alcune donne.

Mark Rowley, comandante di Scotland Yard richiamato negli anni scorsi alla guida del dipartimento per far fronte a una serie di scandali precedenti, sfociati persino nel coinvolgimento di singoli poliziotti in omicidi o stupri, ha bollato questi comportamenti come «orrendi e criminali», promettendo tolleranza zero. Mentre la ministra dell'Interno, Shabana Mahmood, e il sindaco di Londra, Sadiq Khan, le due autorità politiche che sovrintendono alla Met Police (la quale ha compiti sia nazionali, sia cittadini), hanno definito «disgustoso e tossico» il contesto esposto dalla Bbc.

