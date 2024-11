I due candidati alla presidenza americana Kamala Harris e Donald Trump Keystone

Kamala Harris è davanti a Donald Trump in Iowa, secondo l'ultimo sondaggio di uno Stato che i due candidati hanno praticamente ignorato considerandolo già nelle mani del repubblicano.

SDA

Stando alla rilevazione del Des Moines Register/Mediacom Iowa la vicepresidente ha il 47% delle preferenze contro il 44% del tycoon. La campagna di Donald Trump ha criticato ieri il sondaggio.

«Ogni ciclo, c'è un sondaggio idiota», ha dichiarato Jason Miller, consigliere senior della campagna Trump, ai giornalisti a Greensboro, in risposta a una domanda della Cnn.

Elezioni americane del 2024 Il 5 novembre l'America eleggerà un nuovo presidente. Non solo il presidente, ma anche 35 seggi del Senato, l'intera Camera dei Rappresentanti e undici governatori. blue News accompagnerà la fase calda del duello per la Casa Bianca non solo con uno sguardo dalla Svizzera, ma anche con reportage direttamente dagli Stati Uniti. Patrick Semansky/AP/dpa

La campagna ha poi pubblicato sabato sera una nota in cui definisce il nuovo sondaggio «un chiaro valore anomalo» e sostiene che un sondaggio separato – pubblicato lo stesso giorno dall'Emerson College – «riflette molto più fedelmente lo stato dell'elettorato effettivo dell'Iowa».

Per il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev, le elezioni statunitensi «non cambieranno nulla per la Russia» e lo «sbiadito» Donald Trump, «che pronuncia banalità... non può fermare la guerra (in Ucraina, ndr)... se ci provasse davvero, potrebbe diventare il nuovo JFK», secondo quanto scritto su Telegram. Medvedev definisce poi la candidata democratica Kamala Harris una «stupida, inesperta, impulsiva».

SDA