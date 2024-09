La foto del fucile ritrovato dal Secret Service vicino al Golf Club di West Palm Beach, Florida Keystone

Secondo tentato assassinio contro Trump in due mesi. Il Secret Service ha fermato un sospetto che è stato identificato come Ryan Ruth, 58 anni. Il tycoon si dice ancora più «determinato» nella sua corsa alla Casa Bianca.

SDA

L'allarme è scattato intorno alle 13.30. Trump stava giocando a golf al suo club di West Palm Beach quando un agente del Secret Service che lo precedeva ha individuato la canna di un fucile che sbucava dalla recinzione ed è intervenuto aprendo il fuoco, mettendo in fuga l'uomo armato.

I suoi colleghi, nel frattempo, hanno messo al sicuro Trump.

Visto da un testimone

Un testimone nelle vicinanze ha visto il sospettato scappare dai cespugli ed è riuscito a scattare foto dell'auto su cui è fuggito, una Nissan Nera, e della targa.

Consegnate le immagini alla polizia, gli agenti sono riusciti a individuarlo e fermarlo: quando lo hanno bloccato non era armato ed era calmo, senza mostrare grandi emozioni.

Il testimone lo ha identificato e ora l'uomo, sui 50 anni, è sotto custodia della polizia.

Trovato il materiale usato tra i cespigli

Fra i cespugli la polizia ha trovato uno zaino, una telecamera GoPro e un fucile stile Ak-47 con il mirino, un semiautomatico che rendeva Trump 'vicino' al pericolo nonostante fosse in realtà fra i 270 e i 400 metri di distanza.

Ryan Routh, l'uomo sospettato di voler colpire Donald Trump, sui suoi social ha postato più volte in merito alla guerra in Ucraina, tentando anche di reclutare soldati per la causa. Lo riporta Cnn, citando alcune fonti.

«Putin è un terrorista»

Era pronto a morire per combattere a fianco degli ucraini contro il «terrorista Putin» il presunto attentatore alla vita di Donald Trump, Ryan Wesley Routh, che era stato intervistato dal New York Times nel 2022 e poi dall'Afp a Kiev.

«Sono determinato a volare a Cracovia e poi andare al confine con l'Ucraina come volontario per combattere e morire...Posso essere da esempio. Dobbiamo vincere», scrisse sul suo account su X nel marzo del 2022, poco dopo l'invasione russa, scrive il New York Times, che per l'occasione lo intervistò.

Alla France Presse che lo intervistò a Kiev durante una manifestazione nell'aprile del 2022, Routh dichiarò: «Putin è un terrorista e deve essere eliminato. C'è bisogno che tutti, in tutto il mondo, lascino quello che stanno facendo e vengano qui, ora».

«È un bravo padre»

Il suo account LinkedIn rivela che ha frequentato la North Carolina Agricultural and Technical State University e che si è trasferito alle Hawaii nel 2018.

«Ryan è mio padre e non ho commenti da rilasciare, se non che è un uomo onesto e gran lavoratore. Non so quello che è accaduto in Florida: da quello che ho sentito non sembra la persona che io conosco. È un bravo padre», afferma Oran Routh, il figlio del sospettato.

SDA