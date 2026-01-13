  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Bill e Hillary Clinton si rifiutano di testimoniare su Epstein, rischiano di finire in carcere

SDA

13.1.2026 - 18:37

Si stanno punendo i nemici e proteggendo gli amici, accusa la coppia.
Si stanno punendo i nemici e proteggendo gli amici, accusa la coppia.
Keystone

Bill e Hillary Clinton hanno rifiutato di testimoniare nell'ambito dell'indagine alla Camera su Jeffrey Epstein, in sfida alle minacce di oltraggio al Congresso avanzate dal repubblicano James Comer.

Keystone-SDA

13.01.2026, 18:37

13.01.2026, 18:45

«Ogni persona deve decidere quando ha visto o sopportato abbastanza ed è pronta a combattere per questo Paese, per i suoi principi e per il suo popolo, a prescindere dalle conseguenze. Per noi è arrivato quel momento», affermano Bill e Hillary Clinton in una lettera a Comer riportata dal New York Times.

«Siamo certi che qualsiasi persona ragionevole, all'interno o fuori dal Congresso, si renderà conto che state cercando di punire chi ritenete un nemico e proteggere chi ritenete amici», mettono ancora in evidenza ribadendo di aver fornito spontaneamente dichiarazioni sotto giuramento a Comer.

L'ex presidente e sua moglie si aspettano che saranno pubblicate foto «irrilevanti risalenti a decenni fa nella speranza di metterci in imbarazzo».

Come previsto, Comer ha in seguito annunciato che chiederà alla Camera di considerare Bill Clinton colpevole di oltraggio al Congresso la settimana prossima per non aver testimoniato sull'indagine.

Questa accusa comporta una multa fino a 100'000 dollari e il carcere fino a 12 mesi.

I più letti

Il figlio adottivo difende i coniugi Moretti: «Indignazione fuori luogo»
Anche la ragazza con casco e candele scintillanti è morta nel rogo di Crans-Montana
Paolo Bernasconi si rifiuta di parlare di Crans-Montana sulla TV italiana e partono gli attacchi
Valerio Scanu allo scoperto: «Con Maria De Filippi ho sbagliato, ero giovane e arrabbiato»
Charlie Hebdo pubblica una seconda vignetta in relazione al dramma di Crans-Montana

Altre notizie

Iran. Trump agli iraniani: «Resistete, l'aiuto è in arrivo!». Scatta l'ira di Mosca e l'irritazione di Pechino

IranTrump agli iraniani: «Resistete, l'aiuto è in arrivo!». Scatta l'ira di Mosca e l'irritazione di Pechino

Iran. Teheran avvia le esecuzioni, «si temono almeno 12'000 morti»

IranTeheran avvia le esecuzioni, «si temono almeno 12'000 morti»

Iran. Witkoff avrebbe incontrato segretamente Pahlavi nel week-end

IranWitkoff avrebbe incontrato segretamente Pahlavi nel week-end

Tensioni con gli USA. Il leader della Groenlandia: «Noi scegliamo la Danimarca»

Tensioni con gli USAIl leader della Groenlandia: «Noi scegliamo la Danimarca»