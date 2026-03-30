TensioniIl NYT: «Gli Stati Uniti consentono a una petroliera russa di raggiungere Cuba»
SDA
30.3.2026 - 08:00
Gli Stati Uniti stanno consentendo a una petroliera russa carica di petrolio di raggiungere Cuba. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali si stima ci siano 730'000 barili a bordo. Sarebbe la prima dopo mesi di blocco petrolifero.
Keystone-SDA
30.03.2026, 08:00
30.03.2026, 08:06
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L'arrivo della nave – che al momento si trova a meno di 30 chilometri dall'isola – consente al governo cubano di guadagnare qualche settimana prima che le riserve di carburanti finiscano e allevia la pressione di un imminente collasso economico. L'imbarcazione dovrebbe attraccare domani al porto di Matanzas.
«Se un Paese vuole mandare petrolio a Cuba, io non ho problemi. Che sia la Russia o chiunque altro Paese», ha detto Donald Trump a bordo dell'Air Force One rispondendo a chi gli chiedeva delle indiscrezioni.
Da parte sua, la televisione di Stato locale ha celebrato l'evento affermando che «la Russia concretizza nuovamente l'impegno di aiuto materiale a Cuba». L'isola necessita di centomila barili quotidiani, ma la produzione nazionale ne garantisce solo quarantamila, rendendo di fatto vitale questo nuovo approvvigionamento estero.