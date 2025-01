Il Ceo di TikTok Shou Zi Chew (foto d'archivio) Keystone

Il Ceo di TikTok, Chew Shou Zi, ha in programma di partecipare all'insediamento del 20 gennaio del presidente eletto statunitense Donald Trump.

Keystone-SDA SDA

È stato invitato a sedere in una posizione d'onore sul palco, dove tradizionalmente siedono ex presidenti, familiari e altri ospiti importanti. Lo riporta il New York Times che, in base a due persone vicine al dossier, ha riferito che l'invito è stato fatto dal Trump Vance Inaugural Committee.

Chew si unirà ai magnati della tecnologia attesi tra cui Mark Zuckerberg ed Elon Musk. Un invito è stato fatto anche a Jeff Bezos.

Trump, con 14 milioni di follower su TikTok, starebbe valutando in base alle ultime indiscrezioni un ordine esecutivo per sospendere in via temporanea l'imminente bando della popolare app di brevi video della cinese ByteDance per 60-90 giorni dopo l'insediamento.

Il sostegno di Trump a TikTok, riporta il Nyt che fotografa la situazione al 15 gennaio, segna una sorprendente inversione di tendenza rispetto al 2020, quando durante il suo primo mandato ha cercato di bloccare l'app negli Stati Uniti e di forzarne la vendita ad aziende americane, dopo che lui e la sua campagna hanno registrato un'impennata di popolarità su TikTok durante le elezioni del 2024.

L'abbraccio dell'amministrazione Trump a Chew è significativo poiché l'app è sull'orlo della chiusura negli Usa. Il Congresso ha approvato una legge nel 2024 affermando che ByteDance avrebbe dovuto vendere TikTok a un'azienda non cinese o affrontare un divieto negli Usa a partire dal 19 gennaio, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale. TikTok ha scommesso per la maggior parte dell'anno di poter sconfiggere la legge in tribunale. Più di recente, ha puntato a raggiungere un'altra soluzione con l'amministrazione Trump per evitare una vendita diretta.

La Corte Suprema è pronta a pronunciarsi sulla legge nei prossimi giorni. E Trump punta a salvare l'app negli Usa dopo l'insediamento il 20 gennaio, anche se le sue opzioni per farlo sono limitate. Gli esperti legali hanno affermato che l'area in cui Trump potrebbe più probabilmente intervenire riguarderebbe una parte della legge che conferisce al presidente l'autorità di determinare se ByteDance ha fatto abbastanza per rimuovere TikTok dal controllo cinese.