La striscia di Gaza, l'esercito israeliano starebbe progettando delle basi. Keystone

L'esercito israeliano ha ampliato la sua presenza nella parte centrale di Gaza negli ultimi mesi, fortificando basi militari e demolendo edifici palestinesi, secondo funzionari israeliani e immagini satellitari.

SDA

Questa mossa suggerisce che potrebbe prepararsi a esercitare un controllo a lungo termine sulla zona. Lo scrive il New York Times pubblicando foto e video.

Fin dai primi mesi della guerra a Gaza, le forze israeliane hanno occupato una strada di quattro miglia, nota come corridoio Netzarim, che taglia in due l'enclave, per impedire a centinaia di migliaia di sfollati di Gaza di tornare a nord. Ciò si è lentamente trasformato in un blocco di territorio di 18 miglia quadrate controllato dalle forze israeliane, secondo l'esercito israeliano e un'analisi del New York Times di immagini satellitari e filmati video.

Negli ultimi tre mesi, i soldati hanno demolito più di 600 edifici lungo la strada in un apparente tentativo di creare una zona cuscinetto. Hanno anche rapidamente ampliato una rete di avamposti dotati di torri di comunicazione e fortificazioni difensive. L'operazione suggerisce un cambiamento per Israele, che aveva ampiamente evitato di mantenere il territorio di Gaza, creando un vuoto che ha permesso ad Hamas di riaffermare il controllo in alcune parti della Striscia. L'esercito ha affermato che l'espansione e' per motivi operativi ma essa ha sollevato speculazioni sui piani di Israele per il futuro di Gaza.

I leader israeliani hanno promesso di mantenere il controllo della sicurezza nella Striscia anche dopo la guerra, senza dire chiaramente cosa ciò potrebbe comportare. Gli analisti militari israeliani affermano che l'aumento delle infrastrutture lungo il corridoio di Netzarim potrebbe servire a quello scopo.

Il controllo del corridoio, che attraversa Gaza dal confine israeliano al Mar Mediterraneo, ha dato a Israele la possibilità di regolare i viaggi lungo l'enclave, mantenendo centinaia di migliaia di palestinesi sfollati a sud. Negli ultimi mesi, l'esercito israeliano ha esteso il suo potere sul territorio su entrambi i lati del corridoio, largo circa 4,3 miglia e lungo 4,3 miglia, per rendere più facile per le forze israeliane mantenere l'area, ha affermato in un'intervista il tenente colonnello Nadav Shoshani, portavoce militare israeliano.

SDA