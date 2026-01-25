  1. Clienti privati
Iran Khamenei avrebbe ordinato «nessuna pietà» verso i manifestanti

SDA

25.1.2026 - 16:24

Per Khamenei le proteste vanno schiacciate "con ogni mezzo necessario".
Per Khamenei le proteste vanno schiacciate "con ogni mezzo necessario".
Keystone

La Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, avrebbe dato ordine alle forze di sicurezza di «schiacciare» le proteste «con ogni mezzo necessario» e di «non avere pietà» verso i manifestanti.

Keystone-SDA

25.01.2026, 16:24

25.01.2026, 18:57

È quanto pubblica il quotidiano statunitense The New York Times citando fonti governative di Teheran.

Secondo le cifre fornite da alcune organizzazioni per la difesa dei diritti umani il bilancio delle vittime della repressione relative all'8 e al 9 gennaio sarebbe di oltre 30mila morti.

Il governo iraniano aveva reso noto mercoledì il primo bilancio ufficiale delle vittime, con 3'117 morti di cui 2'427 civili e membri delle forze di sicurezza e il restante «terroristi».

