Gli Usa hanno riferito al Congresso e ai loro alleati in Europa nuove informazioni di intelligence su capacità nucleari russe che potrebbero rappresentare una seria minaccia internazionale, anche se non urgenti perché ancora in fase di sviluppo e non dispiegate.

Lo scrive il New York Times.

Secondo un attuale e un ex funzionario statunitense le nuove informazioni sono collegate ai tentativi di Mosca di sviluppare un'arma nucleare antisatellite nello spazio.

Potrebbe quindi essere questa la seria minaccia alla sicurezza nazionale Usa su cui ha messo in guardia il capo della commissione intelligence della Camera, il repubblicano Michael Turner.

Il deputato è considerato un alleato della Casa Bianca sugli aiuti a Kiev ma la sua mossa ha irritato l'amministrazione, che teme di perdere così importanti fonti di informazione sulla Russia.

Il Cremlino smentisce

Il Cremlino ha però smentito le voci circolate negli Usa secondo le quali la Russia vuole dispiegare armi nucleari nello spazio, affermando che si tratta di «un altro stratagemma della Casa Bianca». Lo riferisce la Tass.

Le voci su «una seria minaccia alla sicurezza nazionale» degli Usa da parte della Russia, alla quale oggi, giovedì, sarà dedicata una riunione ristretta a Washington, non sono altro che un tentativo dell'amministrazione Biden di convincere il Congresso ad approvare i nuovi stanziamenti per l'Ucraina, ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

«È ovvio – ha detto il portavoce – che la Casa bianca sta cercando, con le buone o con le cattive, di spingere il Congresso a votare a favore della proposta di stanziare questo denaro».

