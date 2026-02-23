  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tensioni Per il New York Times Trump è propenso a un attacco mirato all'Iran

SDA

23.2.2026 - 07:01

Se diplomazia ed eventuali attacchi dissuasivi dovessero fallire, il presidente potrebbe ordinare il rovesciamento del regime.
Se diplomazia ed eventuali attacchi dissuasivi dovessero fallire, il presidente potrebbe ordinare il rovesciamento del regime.
Keystone

Donald Trump ha detto ai suoi consiglieri che se la diplomazia o un attacco mirato non indurranno l'Iran ad accettare le sue richieste di abbandonare il programma nucleare, allora prenderà in considerazione un attacco più pesante nei prossimi mesi.

Keystone-SDA

23.02.2026, 07:01

23.02.2026, 08:24

Lo riporta il New York Times, sottolineando che l'incontro fra le delegazioni iraniana e americana giovedì a Ginevra sembra essere l'ultimo tentativo per evitare un conflitto militare.

Trump sarebbe propenso a un condurre un attacco nei prossimi giorni per dimostrare all'Iran che deve accettare di rinunciare alla capacità di avere un'arma nucleare.

Se questo e la diplomazia non dovessero funzionare, Trump lascerà aperta la porta a un attacco militare entro la fine dell'anno per rovesciare la Guida Suprema, l'ayatollah Khamenei.

I militari non possono garantire un successo certo

Trump ha discusso dei piani per l'Iran mercoledì nella Situation Room con il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il capo dello stato maggiore aggiunto Dan Caine, il direttore della Cia John Ratcliffe e la capa di gabinetto Susie Wiles.

Il presidente, riporta il New York Times, ha chiesto al generale Caine e a Ratcliffe di esprimere le loro opinioni, ma i due si sono limitati a descrivere cosa l'esercito potrebbe fare e la situazione attuale sul terreno.

Il generale Caine non è stato in grado di assicurare un probabile successo dell'operazione come aveva fatto per il presidente del Venezuela Nicolas Maduro.

Anche Vance ha incalzato i due chiedendo le loro opinioni sulle opzioni a disposizione ed esortandoli a discutere sui rischi e la complessità di un attacco all'Iran.

I più letti

Addestra il suo cane in modo che smaltisca illegalmente i rifiuti al suo posto
Marie-Therese Nadig aveva solo 17 anni: «Un fondista scavalcò il filo spinato per raggiungere noi donne»
Pescatore cattura un pesce siluro gigante nel Lago di Costanza, ecco quanto misura
La sorella di Lindsey Vonn spiazza tutti: «Basta app di incontri, andate negli ospedali italiani!»
Ai BAFTA il principe William appare stanco e ammette: «Non sono sereno». Kate in lacrime per «Hamnet»

Altre notizie

Massima allerta. La tempesta fa cancellare 5'000 voli, New York chiude le strade. Atteso mezzo metro di neve

Massima allertaLa tempesta fa cancellare 5'000 voli, New York chiude le strade. Atteso mezzo metro di neve

L'analisi. Ecco in 6 punti come la Corte Suprema giustifica la sentenza contro i dazi di Trump

L'analisiEcco in 6 punti come la Corte Suprema giustifica la sentenza contro i dazi di Trump

Tensioni. Mike Hammer, incaricato d'affari degli USA all'Avana: «A Cuba il cambiamento è imminente»

TensioniMike Hammer, incaricato d'affari degli USA all'Avana: «A Cuba il cambiamento è imminente»