L'«eredità di speranza» è l'essenza della missione del reverendo Jesse Jackson.

Parlando alle migliaia di persone riunite a Chicago per celebrare la vita del leader per i diritti civili, l'ex presidente americano Barack Obama l'ha ripetuto: «Sarò sempre grato per quell'eredità di speranza».

Attualmente «viviamo in un'epoca in cui può essere difficile sperare. Ogni giorno ci svegliamo e ci imbattiamo in un nuovo attacco alle istituzioni democratiche, un'altra battuta d'arresto all'idea dello stato di diritto, una offesa al comune senso del pudore», ha osservato Obama, declinando al presente il messaggio del reverendo scomparso il 17 febbraio all'età di 86 anni, nell'America del secondo mandato di Donald Trump.

«Ogni giorno ci svegliamo e ci troviamo di fronte a cose che semplicemente non pensavamo possibili. Ogni giorno, chi ricopre alte cariche ci dice di temerci a vicenda e di rivoltarci gli uni contro gli altri, e che alcuni americani contano più di altri, e che alcuni non contano nemmeno per niente», ha osservato ancora l'ex presidente. «Ovunque vediamo avidità e intolleranza celebrati, bullismo e derisione mascherati da forza; vediamo scienza e competenza denigrate, mentre ignoranza, disonestà, crudeltà e corruzione mietono ogni giorno frutti incalcolabili. Lo vediamo ed è difficile sperare», ha rincarato.

Coraggio e audacia

Obama ha citato le campagne presidenziali di Jackson nel 1984 e nel 1988, e la coalizione arcobaleno da lui formata. «È grazie al suo coraggio e alla sua audacia, che due decenni dopo, un giovane senatore nero di Chicago, South Side, sarebbe stato preso sul serio come candidato alla nomination presidenziale», ha aggiunto Obama, parlando delle sue vicende personali.

Anche gli ex presidenti Joe Biden e Bill Clinton, e l'ex vicepresidente Kamala Harris, hanno partecipato alla cerimonia. Clinton ha conferito a Jackson la Medaglia presidenziale della Libertà nel 2000: «Non siamo sempre stati d'accordo, ma vi dirò una cosa: mi ha reso un presidente migliore». La memoria di Jackson ispiri gli americani, ha detto Biden: «Siamo ciò che Jesse ci ha chiamato a essere: un margine di speranza. A volte è il margine che può cambiare la vita delle persone; sollevare questo Paese e illuminare il cammino verso la nazione che Jesse ha sempre creduto che potessimo essere».