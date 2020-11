Obama: «somiglianze tra Trump e Bolsonaro su Covid e clima»

L'ex presidente Usa vede delle somiglianze tra Donald Trump e Jair Bolsonaro sda

L'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha dichiarato che ci sono somiglianze nel modo in cui i presidenti Donald Trump e Jair Bolsonaro affrontano la pandemia da coronavirus e il cambiamento climatico.

«Donald Trump, così come il Brasile, non ha dato enfasi alla scienza, e questo per lui ha avuto conseguenze», ha detto Obama in un'intervista alla Tv Globo.

«Posso dire, in base a quello che ho visto sulle politiche di Bolsonaro e su quelle di Donald Trump, che sembrano aver minimizzato la scienza riguardo ai cambiamenti climatici», ha aggiunto l'ex presidente Usa.

Obama ha poi chiarito di non conoscere il presidente del Brasile. «Avevo già lasciato il governo quando lui è entrato in carica, non voglio dare la mia opinione su qualcuno che non ho conosciuto», ha sottolineato il predecessore di Trump.