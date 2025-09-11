«Occhi lucidi nella West Wing»: la morte di Charlie Kirk colpisce Trump dritto al cuore

Shock dopo l'attentato di mercoledì a Charlie Kirk. KEYSTONE

L'attivista conservatore Charlie Kirk era considerato un amico intimo e un importante alleato di Donald Trump. La sua morte in seguito all'attentato alla Utah Valley University ha scatenato un'ondata di shock alla Casa Bianca.

Donald Trump ha reagito con dolore e rabbia, ha ordinato di esporre le bandiere a mezz'asta e ha attaccato la «sinistra radicale».

L'atto fa parte di una serie di attacchi a sfondo politico che stanno destabilizzando sempre più la democrazia statunitense.

L'analista Stephen Collinson descrive il proiettile che ha ucciso Kirk come «un attacco alla libertà di parola e alla democrazia – gli unici baluardi contro la spirale della violenza politica». Mostra di più

Mercoledì nell'Ala Ovest, la celebre West Wing, il centro del potere della Casa Bianca, regnava un insolito silenzio. Il personale parla di «occhi lucidi» e umore depresso.

Il motivo? La notizia della morte dell'attivista conservatore Charlie Kirk, fondatore di «Turning Point USA», colpito da un proiettile al collo il giorno precedente durante un'apparizione alla Utah Valley University. È morto per le ferite riportate poche ore dopo.

Come riporta il «Washington Post», Kirk non era solo un alleato politico del presidente Donald Trump, ma anche un amico intimo di molti membri del governo.

Era un ospite abituale della West Wing, lavorava con il figlio del presidente, Donald Trump Jr. ed era considerato una figura centrale nella mobilitazione dei giovani elettori per i Repubblicani.

Trump: «È una perdita personale»

«È una perdita personale», ha dichiarato Trump al suo entourage. Ha ordinato che le bandiere degli Stati Uniti su tutti gli edifici federali fossero esposte a mezz'asta.

In un videomessaggio ha parlato di un «momento buio per l'America». Come scrive il New York Times, la sua tristezza iniziale si è rapidamente trasformata in rabbia: Trump ha incolpato la «sinistra radicale» e la «retorica avvelenata» per il terreno fertile in cui prosperano tali atti.

La gente scappa dopo l'uccisione di Charlie Kirk. KEYSTONE

«Per anni, grandi americani come Charlie sono stati paragonati a nazisti e criminali. Questo linguaggio è direttamente responsabile del terrore che stiamo vivendo oggi», ha spiegato.

Per molti osservatori, la reazione riporta alla memoria i precedenti attacchi a Trump stesso. Nel 2024, il presidente è sfuggito per poco a un attentato durante un'apparizione in Pennsylvania per la campagna elettorale. Le foto della scena sono ancora oggi appese alla Casa Bianca.

«Nuova normalità oscura» negli Stati Uniti

Secondo Politico, l'omicidio di Kirk non è un incidente isolato, ma fa parte di una «nuova oscura normalità» negli Stati Uniti: la violenza politica è aumentata significativamente negli ultimi anni.

Solo pochi mesi prima, un deputato democratico del Minnesota è stato ucciso da un uomo mascherato e in Pennsylvania la residenza del governatore democratico Josh Shapiro è stata gravemente danneggiata da un incendio doloso.

L'ex deputata Gabby Giffords, a sua volta gravemente ferita in un attentato nel 2011, ha avvertito: «Le società democratiche avranno sempre differenze politiche. Ma non dobbiamo mai permettere che vengano risolte con la violenza». Ma, come riporta Politico, le sue parole sono cadute nel vuoto, come spesso era accaduto in precedenza.

Sconcerto anche al Congresso

L'atto sta provocando un'agitazione anche nel Congresso degli Stati Uniti. Mentre lo speaker Mike Johnson ha chiesto un minuto di silenzio, nell'aula sono scoppiate scene caotiche: repubblicani come Lauren Boebert e Anna Paulina Luna hanno attaccato a gran voce i democratici, come scrive Politico.

Il tranquillo momento di commemorazione si è trasformato in un rumoroso scaricabarile, simbolo di quanto sia diventata polarizzata la politica americana.

Kirk ha fondato «Turning Point USA» nel 2012, quando aveva solo 18 anni. In pochi anni, ha trasformato l'organizzazione in uno dei movimenti giovanili conservatori più influenti. Con grandi eventi nei campus, una presenza aggressiva sui social media e stretti legami con il partito di Trump, ha plasmato una generazione di giovani repubblicani.

I suoi critici lo hanno accusato di aver esacerbato i toni del dibattito politico e di averlo deliberatamente polarizzato. Ma per Trump, Kirk era un «insostituibile costruttore di ponti con i giovani». La sua morte lascia un vuoto, sia nel movimento conservatore che nella cerchia ristretta del presidente.

«Entrambi i partiti sono stati vittimizzati negli ultimi anni»

L'omicidio di Kirk è un simbolo della fragilità della democrazia americana. «Negli ultimi anni entrambi i partiti sono stati vittime di violenze a sfondo politico», scrive Politico. «Ma invece di fare fronte comune, le recriminazioni reciproche non fanno altro che esacerbare la divisione».

Anche la CNN parla di «tragedia nazionale in un'America polarizzata». L'analista Stephen Collinson descrive il proiettile che ha ucciso Kirk come «un attacco alla libertà di parola e alla democrazia - gli unici baluardi contro la spirale della violenza politica».

Negli ultimi anni la violenza politica è aumentata in modo massiccio negli Stati Uniti, dall'assassinio di politici agli attacchi alle loro famiglie, continua la CNN. L'assassinio di Kirk è «parte di una nuova e oscura normalità».

«Le fondamenta della democrazia sono minacciate»

Collinson sottolinea che Kirk – per quanto controverso – aveva fatto ciò che la Costituzione degli Stati Uniti protegge: promuovere le sue idee su palcoscenici pubblici, sfidare gli avversari e politicizzare i giovani.

«Quando qualcuno viene ucciso per le sue idee, le fondamenta della democrazia sono minacciate», ha dichiarato alla CNN il governatore dello Utah, Spencer Cox.

Anche l'ex presidente George W. Bush ha lanciato un avvertimento insolitamente chiaro: «In un campus universitario dove lo scambio di idee dovrebbe essere sacro, un giovane è stato assassinato a sangue freddo».

La preoccupazione è che l'omicidio possa scatenare una nuova ondata di violenza, con atti di ritorsione, ulteriore radicalizzazione e divisioni ancora più profonde. Democratici e repubblicani si stanno già accusando a vicenda di aver contribuito all'escalation con la loro retorica.

Mentre Trump ha definito Kirk un «martire per la verità e la libertà», i democratici hanno chiesto leggi più severe sulle armi. Sui social media la rabbia è esplosa in commenti carichi di odio: alcuni hanno esultato per la morte, altri hanno invocato la vendetta.