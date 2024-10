Trump e Nicky Jam assieme a Las Vegas, quando il cantante ha dato il suo endorsement, ora ritirato, al tycoon. Keystone

Il cantante reggaeton Nicky Jam ha ritirato il suo endorsement a Donald Trump in un video pubblicato su Instagram in seguito alla battuta con cui un comico ha definito Porto Rico un'"isola di spazzatura» al comizio di Trump a New York domenica.

SDA

«Il motivo per cui ho scelto Donald Trump è perché pensavo che sarebbe stato il migliore per l'economia degli Stati Uniti, dove vivono molti latinoamericani, me compreso», spiega l'artista, con padre portoricano.

«Mai nella mia vita avrei pensato che un mese dopo, un comico avrebbe criticato il mio Paese, parlato male del mio Paese. E per questo motivo, rinuncio al mio sostegno a Donald Trump», continua, concludendo il video con: «Rispetta Porto Rico». Il cantante aveva dato il suo appoggio al tycoon a settembre, unendosi a lui sul palco durante un comizio a Las Vegas, Nevada.

SDA