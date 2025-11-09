  1. Clienti privati
Medio Oriente Oggi sarà restituito corpo di Hadar Goldin a Israele

SDA

9.11.2025 - 10:24

Oggi tornerà in Israele il corpo di Hadar Goldin. (Immagine d'archivio: una precedente restituzione di un ostaggio israeliano).
L'ala militare di Hamas ha annunciato che il corpo del tenente dell'Idf Hadar Goldin, ucciso nella guerra a Gaza, sarà restituito a Israele alle 14 ora locale (le 13 in Svizzera). Lo riportano i media israeliani.

Inizialmente Channel 12 aveva parlato della restituzione di un corpo, senza specificare se si trattasse della salma del militare, che Hamas aveva annunciato di aver recuperato ieri.

Israele ha già fatto sapere che considera il ritardo nel trasferimento delle spoglie una violazione dell'accordo di cessate il fuoco.

«Nel lessico delle Brigate Ezzedin al-Qassam non c'è posto per il principio della resa o della consegna al nemico. I mediatori devono trovare una soluzione che garantisca la continuazione del cessate il fuoco», ha dal canto suo dichiarato l'ala militare di Hamas, ripreso da Times of Israel, mentre circa 150 miliziani sono intrappolati nei tunnel di Rafah, nella zona sotto controllo dell'esercito israeliano.

Secondo indiscrezioni, il ritardo nella consegna del corpo del soldato Hadar Goldin è legato alla trattativa per far uscire i miliziani verso un'area di Gaza non controllata dall'Idf.

Servono più mezzi

Più in generale, le Brigate Ezzedin al-Qassam hanno affermato che il recupero dei resti degli altri ostaggi israeliani ancora a Gaza richiede altre squadre e attrezzature tecniche.

Oltre a Hadar Goldin, altre 4 salme di ostaggi uccisi devono ancora essere restituiti a Israele in base all'accordo di cessate il fuoco entrato in vigore un mese fa.

