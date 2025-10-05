Una via di Chicago Keystone

Il presidente americano Donald Trump ha autorizzato l'attivazione di 300 membri della Guardia Nazionale a Chicago, contro la volontà del governatore dell'Illinois.

Keystone-SDA SDA

Lo ha annunciato la Casa Bianca, mentre sale la tensione nella città e alla sua periferia per i raid degli agenti federali contro gli immigrati illegali. Una donna è stata ferita da colpi d'arma da fuoco sparati dai poliziotti governativi durante un'operazione di controllo nel quartiere Brighton Park.

La portavoce del Dipartimento della sicurezza interna, Tricia McLaughlin, ha riferito che gli agenti hanno aperto il fuoco dopo che «gli ufficiali erano stati speronati da veicoli e circondati da dieci auto». Gli agenti sono scesi dalle vetture e hanno esploso «colpi di difesa», colpendo la donna, una cittadina statunitense di cui non sono state fornite le generalità e che si è recata da sola in un ospedale vicino.

«In mezzo a continue rivolte violente e all'illegalità, che i leader locali come Pritzker si sono rifiutati di fermare, il presidente Trump ha autorizzato 300 membri della Guardia Nazionale per proteggere gli ufficiali e le proprietà federali», ha dichiarato Abigail Jackson, portavoce della Casa Bianca. «Il presidente Trump non volterà lo sguardo di fronte all'illegalità che affligge le città americane», ha aggiunto.

Stop a Portland

Una giudice federale ha invece bloccato la decisione di Trump di mobilitare 200 membri della Guardia Nazionale a Portland, Oregon, stabilendo che le affermazioni del presidente sui disordini quotidiani in quella città sono «slegate dai fatti» e rischiano di far precipitare la nazione in una forma incostituzionale di governo militare.

«Questa è una nazione di diritto costituzionale, non di legge marziale», ha scritto la giudice Karin Immergut, nominata dallo stesso Trump. Secondo Immergut, le proteste a Portland non costituiscono un «pericolo di ribellione» e «le normali forze dell'ordine» sono in grado di gestire tali episodi.

La giudice ha affermato che la decisione di Trump di mobilitare membri della Guardia Nazionale dell'Oregon si basava su false dichiarazioni riguardanti disordini notturni contro le autorità e gli edifici federali per l'immigrazione a Portland.

Appello in vista

Sebbene Trump avesse descritto la città come «devastata dalla guerra» e travolta dalla violenza, la polizia ha dichiarato che le proteste legate all'immigrazione erano state di piccole dimensioni, gestibili e per lo più pacifiche nei giorni precedenti l'annuncio di Trump. «Questi episodi sono inescusabili, ma non si avvicinano neppure al tipo di eventi che non possano essere gestiti dalle normali forze dell'ordine», ha scritto Immergut.

L'amministrazione sicuramente farà appello alla Corte d'Appello del Nono Circuito, che in precedenza aveva ripristinato l'autorità di Trump di mobilitare la Guardia Nazionale a Los Angeles dopo che un giudice federale di San Francisco ne aveva ordinato la sospensione.

Immergut ha però dichiarato che le proteste a Portland erano molto meno gravi di quelle a Los Angeles e non raggiungevano la soglia necessaria affinché Trump potesse giustificare la federalizzazione delle truppe della Guardia Nazionale di uno Stato. L'amministrazione, ha aggiunto la giudice, ha «presentato una serie di argomenti che, se accettati, rischierebbero di offuscare la linea di confine tra il potere civile e quello militare federale – a detrimento di questa nazione».