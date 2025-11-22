Il ministro della difesa olandese Ruben Brekelmans Keystone

Il traffico aereo civile e militare all'aeroporto di Eindhoven nei Paesi Bassi è stato sospeso dopo che sono stati avvistati diversi droni.

Keystone-SDA SDA

«I mezzi di difesa anti-droni sono pronti a intervenire. Sul posto sono presenti anche la polizia e la Royal Netherlands Marechaussee (KMar). Sono in corso ulteriori indagini e prenderemo provvedimenti laddove necessario» ha scritto su X il ministro della Difesa olandese, Ruben Brekelmans.

Non è la prima volta che un drone crea scompiglio vicino a un aeroporto o a una base militare dei Paesi Bassi. Il 7 novembre scorso la polizia militare olandese ha aperto un'indagine su un possibile avvistamento di un drone sopra la base aerea di Gilze-Rijen dopo che i controllori del traffico aereo hanno individuato un oggetto non identificato che volava vicino alla torre di controllo.

L'incidente aveva rinnovato le preoccupazioni riguardo alle misteriose attività dei droni in tutta Europa, che diversi governi sospettano possano essere collegate alla Russia. Unità della Marechaussee sono state inviate alla base aerea del Brabante dopo che la segnalazione è stata classificata come un potenziale tentativo di spionaggio. Ma il drone era già scomparso. «La sicurezza dei voli della base era a rischio», ha detto un portavoce al giornale, aggiungendo che l'origine dell'oggetto rimane sconosciuta.