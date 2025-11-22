  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Olanda Droni sull'aeroporto di Eindhoven, stop ai voli

SDA

22.11.2025 - 21:32

Il ministro della difesa olandese Ruben Brekelmans
Il ministro della difesa olandese Ruben Brekelmans
Keystone

Il traffico aereo civile e militare all'aeroporto di Eindhoven nei Paesi Bassi è stato sospeso dopo che sono stati avvistati diversi droni.

Keystone-SDA

22.11.2025, 21:32

22.11.2025, 21:46

«I mezzi di difesa anti-droni sono pronti a intervenire. Sul posto sono presenti anche la polizia e la Royal Netherlands Marechaussee (KMar). Sono in corso ulteriori indagini e prenderemo provvedimenti laddove necessario» ha scritto su X il ministro della Difesa olandese, Ruben Brekelmans.

Non è la prima volta che un drone crea scompiglio vicino a un aeroporto o a una base militare dei Paesi Bassi. Il 7 novembre scorso la polizia militare olandese ha aperto un'indagine su un possibile avvistamento di un drone sopra la base aerea di Gilze-Rijen dopo che i controllori del traffico aereo hanno individuato un oggetto non identificato che volava vicino alla torre di controllo.

L'incidente aveva rinnovato le preoccupazioni riguardo alle misteriose attività dei droni in tutta Europa, che diversi governi sospettano possano essere collegate alla Russia. Unità della Marechaussee sono state inviate alla base aerea del Brabante dopo che la segnalazione è stata classificata come un potenziale tentativo di spionaggio. Ma il drone era già scomparso. «La sicurezza dei voli della base era a rischio», ha detto un portavoce al giornale, aggiungendo che l'origine dell'oggetto rimane sconosciuta.

I più letti

Michelle Hunziker si emoziona per Aurora, ma non per Tronchetti Provera: «No comment»
La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni
La mamma di Federica Brignone: «Ha rischiato l'amputazione, ora vorrei che smettesse»
La Rocca celebra Barbara D'Urso e un messaggio infiamma il web: «Siamo solo amici?»
Una famiglia americana fugge dal Texas alla Russia... e il papà finisce subito al fronte

Altre notizie

Israele. Migliaia in piazza a Tel Aviv per l'inchiesta statale sul 7 ottobre

IsraeleMigliaia in piazza a Tel Aviv per l'inchiesta statale sul 7 ottobre

Vertice sul clima. Approvato il documento finale della COP30, non parla di fonti fossili

Vertice sul climaApprovato il documento finale della COP30, non parla di fonti fossili

La curiosa storia degli Huffman. Una famiglia americana fugge dal Texas alla Russia... e il papà finisce subito al fronte

La curiosa storia degli HuffmanUna famiglia americana fugge dal Texas alla Russia... e il papà finisce subito al fronte