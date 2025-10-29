  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Olanda Alle elezioni legislative i liberali di Jetten davanti a Wilders

SDA

29.10.2025 - 22:04

Il 38enne Rob Jetten, leader dei Democratici 66, ha votato in un seggio all'Aja.
Il 38enne Rob Jetten, leader dei Democratici 66, ha votato in un seggio all'Aja.
Keystone

I liberali progressisti di Rob Jetten sono in vantaggio alle elezioni legislative anticipate nei Paesi Bassi. Secondo il primo exit poll diffuso dai media nazionali, il D66 è primo con 27 seggi, superando a sorpresa l'ultradestra di Geert Wilders, che avrebbe 25 seggi.

Keystone-SDA

29.10.2025, 22:04

29.10.2025, 22:19

Seguono i liberali di destra del VVD guidati da Dilan Yesilgoz con 23 seggi. Soltanto quarto il ticket Laburisti-Verdi di Frans Timmermans, con 20 seggi.

«Gli elettori si sono espressi. Speravamo in un esito diverso. Siamo più determinati che mai e restiamo il secondo, e forse persino il primo partito nei Paesi Bassi».

Lo scrive su X il leader dell'ultradestra olandese Geert Wilders dopo la pubblicazione dei primi exit-poll che danno il suo partito subito dietro ai liberali progressisti di Rob Jetten alle elezioni legislative di oggi.

Franz Timmermans, a capo dell'alleanza tra laburisti e verdi nei Paesi Bassi, si dimette da leader del partito GroenLinks-PvdA. Lo scrive l'agenzia olandese ANP. «Non sono riuscito a convincere abbastanza persone – ha dichiarato – mi dimetto dalla guida del partito».

I più letti

«Va all’inferno vecchio rimbambito!»: ecco il racconto curioso di Francesco Guccini
William e Kate lasciano Adelaide Cottage: ecco il motivo del trasferimento
Si filma al «festival della cacca» in India: «Terribile», fioccano critiche a non finire
La Corte dei conti boccia il ponte sullo Stretto di Messina
Belen Rodriguez: «Stefano De Martino? Un amore tossico. Son ancora single»

Altre notizie

Spagna. Primo anniversario per l'alluvione di Valencia, funerale per i 237 morti

SpagnaPrimo anniversario per l'alluvione di Valencia, funerale per i 237 morti

Medio Oriente. Oltre 100 morti nei raid israeliani su Gaza, ma ora torna la fragile tregua

Medio OrienteOltre 100 morti nei raid israeliani su Gaza, ma ora torna la fragile tregua

Guerra commerciale. La Corea del Sud premia Trump per la pace, Kim Jong-un salta l'incontro

Guerra commercialeLa Corea del Sud premia Trump per la pace, Kim Jong-un salta l'incontro