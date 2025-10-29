Il 38enne Rob Jetten, leader dei Democratici 66, ha votato in un seggio all'Aja. Keystone

I liberali progressisti di Rob Jetten sono in vantaggio alle elezioni legislative anticipate nei Paesi Bassi. Secondo il primo exit poll diffuso dai media nazionali, il D66 è primo con 27 seggi, superando a sorpresa l'ultradestra di Geert Wilders, che avrebbe 25 seggi.

Keystone-SDA SDA

Seguono i liberali di destra del VVD guidati da Dilan Yesilgoz con 23 seggi. Soltanto quarto il ticket Laburisti-Verdi di Frans Timmermans, con 20 seggi.

«Gli elettori si sono espressi. Speravamo in un esito diverso. Siamo più determinati che mai e restiamo il secondo, e forse persino il primo partito nei Paesi Bassi».

Lo scrive su X il leader dell'ultradestra olandese Geert Wilders dopo la pubblicazione dei primi exit-poll che danno il suo partito subito dietro ai liberali progressisti di Rob Jetten alle elezioni legislative di oggi.

Franz Timmermans, a capo dell'alleanza tra laburisti e verdi nei Paesi Bassi, si dimette da leader del partito GroenLinks-PvdA. Lo scrive l'agenzia olandese ANP. «Non sono riuscito a convincere abbastanza persone – ha dichiarato – mi dimetto dalla guida del partito».