Medio OrienteOltre 100 ex eurodeputati all'UE: «Stop all'accordo con Israele»
SDA
11.8.2025 - 16:36
Oltre cento ex eurodeputati di ogni area politica – dai Socialisti ai Conservatori – hanno scritto alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e all'Alta rappresentante Kaja Kallas per chiedere la sospensione dell'accordo di associazione Ue-Israele.
Nella lettera, sottoscritta anche dall'ex Alto rappresentante Josep Borrell, i firmatari accusano Bruxelles di non aver adottato misure «robuste» contro Israele per le operazioni a Gaza, avvertendo che l'inazione rischia di esporre gli Stati membri a «complicità in crimini di guerra».
«La fame imposta alla popolazione di Gaza è un crimine di guerra, in violazione dei diritti umani su cui si fondano gli accordi di associazione dell'Ue», scrivono i 110 ex europarlamentari.
La decisione del 28 luglio di proporre l'esclusione di Israele dal programma Horizon viene vista «con favore» ma «è troppo poco e troppo tardi», denunciano, esortando a fermare l'accordo d'associazione finché non sarà garantito accesso umanitario senza ostacoli a Gaza.