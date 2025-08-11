  1. Clienti privati
Medio Oriente Oltre 100 ex eurodeputati all'UE: «Stop all'accordo con Israele»

SDA

11.8.2025 - 16:36

Pressing degli eurodeputati sulla presidente della Commissione affinchè ci si distanzi da Israele.
Keystone

Oltre cento ex eurodeputati di ogni area politica – dai Socialisti ai Conservatori – hanno scritto alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e all'Alta rappresentante Kaja Kallas per chiedere la sospensione dell'accordo di associazione Ue-Israele.

Keystone-SDA

11.08.2025, 16:36

11.08.2025, 16:40

Nella lettera, sottoscritta anche dall'ex Alto rappresentante Josep Borrell, i firmatari accusano Bruxelles di non aver adottato misure «robuste» contro Israele per le operazioni a Gaza, avvertendo che l'inazione rischia di esporre gli Stati membri a «complicità in crimini di guerra».

«La fame imposta alla popolazione di Gaza è un crimine di guerra, in violazione dei diritti umani su cui si fondano gli accordi di associazione dell'Ue», scrivono i 110 ex europarlamentari.

La decisione del 28 luglio di proporre l'esclusione di Israele dal programma Horizon viene vista «con favore» ma «è troppo poco e troppo tardi», denunciano, esortando a fermare l'accordo d'associazione finché non sarà garantito accesso umanitario senza ostacoli a Gaza.

