la direttrice della Direzione consolare del DFAE Marianne Jenni. (Foto archivio) Keystone

Sono oltre 4'000 gli svizzeri bloccati in Medio Oriente da quando sabato gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato i primi attacchi contro l'Iran. Lo ha dichiarato oggi il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Keystone-SDA SDA

«Non siamo a conoscenza di concittadini elvetici colpiti o rimasti feriti» durante le operazioni militari, ha affermato davanti alla stampa Marianne Jenni, direttrice della Direzione consolare del DFAE.

Il suo servizio sta lavorando per sostenere i cittadini rossocrociati che si trovano attualmente bloccati nella regione a causa della chiusura dello spazio aereo, ha aggiunto.

Al momento non sussiste ancora una soluzione per un rimpatrio, ha sottolineato Jenni. Tuttavia, il DFAE è in contatto con Swiss per preparare un volo, ha aggiunto. Da sabato ad oggi, più di 1'000 persone hanno contattato la helpline istituita dal DFAE.