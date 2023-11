Nella fotro un edificio bombardato nel campo di Nusserirat, nella Striscia di Gaza. Keystone

Ayat Khadoura era una giornalista palestinese freelance. È stata uccisa insieme ai suoi familiari il 20 novembre, durante un attacco delle forze aree israeliane contro la sua casa di Beit Lahia, nel nord della Striscia di Gaza.

«Avevamo grandi sogni, ma il nostro sogno ora è di essere uccisi tutti interi in modo che sappiano chi siamo» scriveva sui social il 6 novembre in quello che definiva «il mio ultimo messaggio al mondo». Con la morte di Khadoura è salito a oltre 50 il numero di giornalisti uccisi nel conflitto tra Israele e Hamas scoppiato il 7 ottobre scorso.

Le cifre diffuse dal Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj) fotografano quello che è stato il mese più sanguinoso per i reporter da quando l'Ong per la libertà di stampa ha iniziato a monitorare le morti dei reporter, nel 1992.

Un totale di almeno 53 cronisti

Il bilancio va aggiornato con i due cronisti deceduti il 21 novembre in un raid israeliano nel sud del Libano, che portano ad almeno 53 il totale: come riferisce il Cpj, 46 sono palestinesi, 4 israeliani e 3 libanesi. Una «triste pietra miliare» per la categoria. Il confronto con la guerra in Ucraina, dove sono stati uccisi 'solo' 15 reporter in quasi due anni, è allarmante.

Il giorno più mortale per i giornalisti da quando è iniziato il conflitto in Medio Oriente è stato proprio il primo, quando tra le vittime civili ci furono anche sei reporter. Il secondo più fatale lo scorso sabato, giorno in cui ne sono stati uccisi cinque.

«I giornalisti sono civili che svolgono un lavoro importante durante i periodi di crisi e non devono essere presi di mira dalle parti in guerra», ha affermato in una nota Sherif Mansour, coordinatore del Cpj per il Medio Oriente e il Nord Africa. Oltre ai morti, segnala l'ong, 11 giornalisti sono rimasti feriti e 3 risultano dispersi. Almeno 18 sarebbero stati arrestati.

