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Regno Unito Oltre 500 arresti della polizia al raduno proPal a Londra

SDA

12.4.2026 - 08:57

Retata di arresti ieri a Londra.
Retata di arresti ieri a Londra.
Keystone

Ieri a Londra sono state arrestate in totale 523 persone durante una manifestazione per chiedere la revoca del divieto imposto al gruppo Palestine Action, messo al bando per «terrorismo» da un contestato provvedimento del governo laburista. Lo annuncia la polizia.

Keystone-SDA

12.04.2026, 08:57

12.04.2026, 09:25

In un messaggio sul portale X, le autorità della capitale britannica hanno dichiarato che «l'età delle persone fermate varia dai 18 agli 87 anni». A essere presi di mira, giovani e anziani «colpevoli» per lo più di aver solo esibito cartelli di sostegno nei confronti di Palestine Action.

Il gruppo proPal in questione è noto per azioni illegali, ma non è mai stato riconosciuto colpevole di atti di violenza. È stato messo al bando per «terrorismo» mesi fa dal governo di Keir Starmer.

Il gruppo ha presentato ricorso in tribunale contro il bando imposto e ha avuto di recente partita vinta in primo grado dinanzi all'Alta Corte di Londra, che ha dichiarato illegittimo e sproporzionato il suo inserimento nella lista delle organizzazioni terroristiche.

Una sentenza contro la quale l'esecutivo ha tuttavia presentato un ricorso, attualmente pendente.

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