Medio Oriente «Oltre 66mila morti a Gaza dall'inizio della guerra»

SDA

2.10.2025 - 15:14

Un raid israeliano a Gaza City. (foto del 30 settembre 2025)
Un raid israeliano a Gaza City. (foto del 30 settembre 2025)
Keystone

È salito a 66.225 il bilancio dei morti nella Striscia di Gaza dall'inizio della guerra. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa secondo cui almeno 168.938 persone sono rimaste finora ferite.

Keystone-SDA

02.10.2025, 15:14

02.10.2025, 15:21

Fonti citate dall'agenzia hanno dichiarato che nelle ultime 24 ore, 51 cadaveri e 222 feriti sono stati trasportati negli ospedali di Gaza, e due palestinesi sono stati uccisi e oltre 44 altri sono rimasti feriti mentre cercavano di ricevere aiuti umanitari. Questo porta il numero totale di persone in cerca di aiuti uccise a 2.582, con oltre 18.974 feriti.

