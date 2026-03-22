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Medio Oriente Oltre 80'000 siti civili iraniani danneggiati finora dai raid, secondo la Mezzaluna rossa

SDA

22.3.2026 - 15:36

I siti colpiti comprendono unità residenziali e commerciali, scuole, centri medici e veicoli. (Foto d'archivio)
I siti colpiti comprendono unità residenziali e commerciali, scuole, centri medici e veicoli. (Foto d'archivio)
Keystone

Le infrastrutture idriche ed energetiche iraniane hanno subito ingenti danni a causa degli attacchi statunitensi e israeliani contro decine di migliaia di siti civili. Lo affermano le autorità iraniane citate dalle agenzie iraniane rilanciate dal Guardian.

Keystone-SDA

22.03.2026, 15:36

22.03.2026, 16:09

«Gli attacchi hanno preso di mira decine di impianti di trasmissione e trattamento dell'acqua e distrutto parti di reti idriche essenziali», ha detto il ministro dell'Energia, Abbas Aliabadi.

Il capo della Mezzaluna Rossa iraniana, Pirhossein Kolivand, ha affermato che il numero totale di siti civili danneggiati «ha raggiunto quota 81'365, secondo le ultime valutazioni sul campo». Ha precisato che la cifra include unità residenziali e commerciali, scuole, centri medici e veicoli.

Giornalisti a Teheran hanno segnalato danni a numerosi edifici residenziali e altre infrastrutture civili. L'agenzia di stampa Isna ha riferito che alcuni attacchi aerei hanno danneggiato un ospedale nella città meridionale di Ahvaz, nella provincia del Khuzestan.

Altri media, tra cui l'agenzia di stampa Fars, hanno mostrato immagini di soccorritori che estraevano corpi dalle macerie degli edifici distrutti nella città settentrionale di Tabriz. Non è stato immediatamente chiaro quando si siano verificati questi attacchi.

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