Guerra in Ucraina Oltre un milione di case senza elettricità a Kiev e nelle aree vicine

SDA

27.12.2025 - 19:00

La situazione a Kiev non è facile.
La situazione a Kiev non è facile.
Keystone

Oltre un milione di case sono rimaste senza elettricità nella capitale ucraina, Kiev, e nelle aree circostanti dopo i nuovi massicci raid aerei russi. Lo ha riferito la compagnia energetica Dtek.

Keystone-SDA

27.12.2025, 19:00

28.12.2025, 08:53

«Il primo raid ha lasciato senza elettricità oltre 700'000 clienti questa mattina, e altri 400'000 sono rimasti senza elettricità nella regione circostante la capitale», ha precisato Dtek su Telegram, aggiungendo che sta lavorando per ripristinare l'energia.

La guerra in Ucraina

Guerra in Ucraina. Putin: «Kiev risolva il conflitto pacificamente, o lo faremo con la forza»

Guerra in Ucraina. Putin: «Kiev risolva il conflitto pacificamente, o lo faremo con la forza»

Guerra in Ucraina. Zelensky: «Serviranno fino a 800 miliardi per la ricostruzione»

Guerra in Ucraina. Zelensky: «Serviranno fino a 800 miliardi per la ricostruzione»

Guerra in Ucraina. Mosca rivendica ancora: «Manteniamo il controllo di Kupyansk»

Guerra in Ucraina. Mosca rivendica ancora: «Manteniamo il controllo di Kupyansk»

Guerra in Ucraina. Zelensky pronto a creare «una zona demilitarizzata nell'Ucraina dell'est»

Guerra in Ucraina. Zelensky pronto a creare «una zona demilitarizzata nell'Ucraina dell'est»

Guerra in Ucraina. Putin lancia l'offensiva di Natale: 30 missili e 650 droni su 13 regioni ucraine

Guerra in Ucraina. Putin lancia l'offensiva di Natale: 30 missili e 650 droni su 13 regioni ucraine

Altre notizie

Dopo le incursioni russe. La Polonia protegge i suoi confini: spesa da 2 miliardi per le fortificazioni anti-drone

Dopo le incursioni russe. La Polonia protegge i suoi confini: spesa da 2 miliardi per le fortificazioni anti-drone

Le parole della presidente. «Ginevra non è in pericolo, deve approfittare dei tagli all'ONU»

Le parole della presidente. «Ginevra non è in pericolo, deve approfittare dei tagli all'ONU»

Stati Uniti. Tempesta di neve a New York, dichiarato lo stato di emergenza

Stati Uniti. Tempesta di neve a New York, dichiarato lo stato di emergenza