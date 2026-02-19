  1. Clienti privati
Indagine in corso Ombre sullo Zorro Ranch di Epstein: «Due ragazze strangolate e sepolte»

SDA

19.2.2026 - 21:21

Una veduta dall'alto del ranch occupato da Jeffrey Epstein nel New Mexico.
KEYSTONE

Nel ranch dell'orrore di Jeffrey Epstein, quello in cui avrebbe condotto la sua operazione di «creazione di bambini» con l'obiettivo di diffondere il proprio Dna, potrebbero essere sepolti i corpi di due delle vittime morte per «strangolamento durante un rapporto sessuale violento».

La rivelazione shock, contenuta nei file pubblicati dal Dipartimento di Giustizia, ha fatto scattare un'indagine e alimentato le polemiche dei democratici che, nel giorno dell'arresto dell'ex principe Andrea, hanno chiesto agli Stati Uniti di seguire l'esempio della Gran Bretagna e fermare i colpevoli.

A rintracciare il file è stata – riporta Reuters – Stephanie Garcia, la commissaria dei terreni del New Mexico e colei che nel 2019 ha cancellato il contratto di affitto che concedeva il terreno dello «Zorro Ranch» a Epstein sostenendo che non veniva utilizzato né per scopi agricoli né per l'allevamento ma solo per tutelare la privacy.

L'indagine nel New Mexico

In seguito alla scoperta, le autorità statali hanno chiesto di poter accedere alla email incriminata in cui si parlava delle due ragazze straniere morte nella sua versione senza censure così da poter avere ulteriori elementi su cui lavorare e procedere.

La missiva è stata inviata nel 2019 poco dopo la morte di Epstein a Eddy Argon, popolare conduttore radio dello stato, che a sua volta l'ha girata all'Fbi. A mandarla sarebbe stato un ex dipendente del ranch parlando di due vittime «seppellite da qualche parte sulle colline intorno a Zorro» e di video in cui si vedeva l'ex finanziere fare sesso con delle ragazze. In cambio dei filmati veniva chiesto un bitcoin.

Non è chiaro se l'email sia fra quelle su cui lo stesso Dipartimento di Giustizia aveva espresso dubbi sull'autenticità, pubblicando i file su Epstein.

Poco prima della diffusione era infatti stato spiegato che alcune carte contenevano «affermazioni false e sensazionalistiche» che gli investigatori non sono stati in grado di corroborare e, quindi, hanno ritenuto false. Per sgombrare il campo dei dubbi, le autorità del New Mexico hanno deciso di indagare.

I democratici chiedono sanzioni più dure per i coinvolti

Una mossa ben accolta dai democratici, convinti che i colpevoli negli Stati Uniti dovrebbero pagare un prezzo come lo stanno pagando all'estero. È il caso – ha spiegato il deputato Ro Khanna – dell'ex principe Andrea ma anche dell'ex numero uno del colosso della logistica di Dubai.

Negli Stati Uniti Kathryn Ruemmler, l'ex legale di Goldman Sachs «si è dimessa. Ma perché non viene fatto di più? Potremmo iniziare dalla dimissioni di Howard Lutnick», ha incalzato puntando il dito contro il segretario al Commercio di Donald Trump.

Nel settore privato americano a pagare un prezzo non indifferente per i suoi rapporti con Epstein è Bill Gates. Travolto dai piccanti particolari emersi sulla sua condotta con il pedofilo, il fondatore di Microsoft ha cancellato un suo intervento in India sull'intelligenza artificiale, uno dei temi che più lo appassiona. Una decisione presa per non distogliere l'attenzione dal vertice ma anche per tutelarlo.

