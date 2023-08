Luisa Gonzalez, la favorita per le elezioni in Ecuador. Keystone

L'Ecuador macchiato da una scia di sangue e sconvolto dal narcotraffico si avvia alle urne blindato, in cerca di un nuovo presidente capace di affrontare l'ondata di insicurezza che attraversa il Paese.

In questo scenario, la grande favorita nelle intenzioni di voto è Luisa Gonzalez, candidata dal partito dell'ex capo di Stato progressista Rafael Correa, di cui è pronta a promuovere l'eredità, ma i numerosi indecisi potrebbero riservare un colpo di scena dell'ultimo momento, e far emergere un nome a sorpresa tra gli otto candidati in corsa.

Gonzalez, avvocato, decisa ad integrare nel suo esecutivo Correa (accusato di corruzione e attualmente in esilio in Belgio), e unica donna in lizza, assicura che la priorità del suo eventuale governo sarà combattere le «gravissime infiltrazioni del narcotraffico».

Chi per fermare la violenza nel paese?

A contenderle più da vicino la guida di Palazzo Carondelet è Christian Zurita, giornalista anti-narcos sceso in pista per il Movimento Construye, dopo l'assassinio del candidato centrista Fernando Villavicencio, ucciso il 9 agosto da un gruppo di sicari colombiani inviati dalla criminalità organizzata.

A spingere sul tema della tolleranza zero contro le mafie è anche il milionario Jan Topic, ammiratore delle politiche di sicurezza del salvadoregno Nayib Bukele. Il candidato di Juntos Triunfaremos, paracadutista, ed ex membro dell'esercito francese, durante tutta la campagna ha cercato di mostrarsi come l'unico davvero in grado di porre fine alla violenza che scuote il Paese.

D'altra parte, Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente, a capo della formula della coalizione Actuemos, ha presentato un piano in 74 punti, con particolare attenzione alla sicurezza, all'economia, e alla corruzione, compresa una riforma della giustizia. «Abbiamo il piano migliore per combattere frontalmente la criminalità», segnala.

Gli altri candidati, tra promesse di lavoro e salute

Tra gli altri candidati, Xavier Hervas, quarto alle elezioni del 2021, punta su sicurezza, lavoro e salute. Yaku Pérez, legato ai movimenti indigeni, promette di guidare il Paese secondo tre principi dei popoli nativi: «Non rubare, non mentire, e non essere pigro».

Daniel Noboa, figlio del magnate delle banane Álvaro Noboa, considerato uno degli uomini più ricchi dell'Ecuador, insiste invece sulla creazione di posti di lavoro, mentre Bolivar Armijos di recente è esploso sui social per i 'meme' sui suoi atteggiamenti.

Oltre 100.000 agenti schierati per il voto

Negli ultimi anni l'Ecuador è diventato un centro strategico per il narcotraffico con massacri nelle carceri, che hanno provocato la morte di oltre 430 detenuti dal 2021 e un tasso record di omicidi per strada di 26 persone ogni 100'000 abitanti nel 2022, quasi il doppio dell'anno precedente.

Oltre a Villavicencio, che secondo i sondaggi era secondo nelle intenzioni di voto per diventare capo dello Stato, negli ultimi mesi sono stati assassinati un sindaco, un candidato al congresso e un dirigente del correísmo locale. Gli stessi candidati Noboa e Sonnenholzner si sono trovati nei pressi di sparatorie. E gli episodi di violenza non sono mancati nemmeno nelle ultime ore di silenzio elettorale.

Per cercare di garantire il corretto svolgimento del voto, il presidente uscente Guillermo Lasso ha disposto che oltre 100.000 agenti appartenenti a diverse forze di sicurezza vengano dispiegati in tutto il Paese.

Gli agenti di polizia saranno 53.000, supportati da un numero equivalente di militari.

SDA