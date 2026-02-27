  1. Clienti privati
Delitto irrisolto Omicidio del premier Olof Palme, dopo 40 anni gli svedesi chiedono verità

SDA

27.2.2026 - 21:32

Il luogo dove il premier svedese Olof Palme fu ucciso. A distanza di 40 anni, il delitto rimane irrisolto. (foto d'archivio)
Keystone

Son passati 40 anni dall'omicidio del Primo Ministro svedese Olof Palme. Domani mattina si terrà una manifestazione nel centro di Stoccolma per chiedere che venga aperta una 'commissione per la verità' per far luce su quanto avvenuto la notte del 28 febbraio 1986.

Keystone-SDA

27.02.2026, 21:32

27.02.2026, 21:33

«Il nostro obiettivo non è quello di individuare singole piste, ma piuttosto di chiedere l'istruzione di una commissione per la verità che possa far luce sull'intero caso» ha dichiarato Per Janse, giornalista in pensione che si è occupato del caso nel corso degli anni e uno degli organizzatori della manifestazione.

«Sono passati quarant'anni e siamo tornati al punto di partenza dopo aver speso circa un miliardo di corone svedesi dei contribuenti per indagare su questo caso».

L'indagine della polizia è durata 34 anni e ha una documentazione che si estende su 250 metri di scaffali. Nel 2020 gli inquirenti hanno identificato un potenziale artefice, già deceduto, che avrebbe agito da lupo solitario. La teoria è stata fortemente criticata ed è poi stata accantonata a dicembre 2025 in seguito ad un riesame. Nonostante ciò l'indagine della polizia non è stata riapeta e tuttora non si sa chi abbia sparato, se fosse l'azione di un singolo o avesse avuto un mandante e né tanto meno il movente.

«La particolarità di una commissione per la verità è che può interrogare testimoni sotto giuramento e accedere ad archivi precedentemente segreti» ha sottolineato Janse, intervistato dall'ANSA che si dice perplesso della mancanza di risposte, alcune delle quali potrebbero venire dall'accesso al materiale della Sapo, l'intelligence svedese. Dopo la manifestazione verrà presentata una richiesta al governo e ai parlamentari svedesi affinché venga aperta una commissione sulla verità.

