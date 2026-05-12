  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra OMS: «43'000 persone Gaza con lesioni permanenti per i raid israeliani»

SDA

12.5.2026 - 13:54

Un bambino trasporta acqua Gaza City
Un bambino trasporta acqua Gaza City
Keystone

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) afferma che 43.000 persone nella Striscia di Gaza hanno subito gravi lesioni permanenti a seguito degli attacchi israeliani a partire da ottobre 2023.

Keystone-SDA

12.05.2026, 13:54

12.05.2026, 17:01

Oltre 5.000 hanno subito amputazioni, più di 2.000 hanno subito lesioni al midollo spinale, oltre 3.400 hanno ustioni gravi e oltre 1.300 hanno riportato lesioni cerebrali traumatiche. Circa un quarto dei feriti sono minorenni.

Il numero totale dei feriti, compresi i casi meno gravi, si aggira intorno alle 172.000 unità.

I più letti

Compra un Gratta e Vinci da 10 euro e poi rientra in tabaccheria: «Ho vinto 2 milioni»
Barbara D'Urso soffia sulle 69 candeline: «Figa sopra ogni cosa»
Ogni anno si perdono migliaia di franchi senza rendersene conto con la cassa pensione
Dopo la vittoria a Roma la tennista Laura Siegemund è furiosa: «Idioti malati di mente!»
Cosa pensa Aurora Ramazzotti del nuovo compagno di Michelle Hunziker? Ecco le sue parole

Altre notizie

Stati Uniti. Il Senato americano approva l'ingresso di Kevin Warsh nel board della Fed

Stati UnitiIl Senato americano approva l'ingresso di Kevin Warsh nel board della Fed

Guerra. Mosca: «L'UE non può avere ruolo da mediatore per la pace in Ucraina»

GuerraMosca: «L'UE non può avere ruolo da mediatore per la pace in Ucraina»

Gran Bretagna. Nonostante la rivolta interna Keir Starmer non molla: «Voglio continuare a governare»

Gran BretagnaNonostante la rivolta interna Keir Starmer non molla: «Voglio continuare a governare»