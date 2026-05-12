Un bambino trasporta acqua Gaza City Keystone

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) afferma che 43.000 persone nella Striscia di Gaza hanno subito gravi lesioni permanenti a seguito degli attacchi israeliani a partire da ottobre 2023.

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Oltre 5.000 hanno subito amputazioni, più di 2.000 hanno subito lesioni al midollo spinale, oltre 3.400 hanno ustioni gravi e oltre 1.300 hanno riportato lesioni cerebrali traumatiche. Circa un quarto dei feriti sono minorenni.

Il numero totale dei feriti, compresi i casi meno gravi, si aggira intorno alle 172.000 unità.