Il logo dell'Organizzazione mondiale della sanità a Ginevra. Keystone

Sono sei i casi di hantavirus finora confermati su otto sospetti a seguito di un focolaio scoppiato sulla nave da crociera MV Hondius. Lo ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Keystone-SDA SDA

«All'8 maggio, sono stati segnalati un totale di otto casi, inclusi tre decessi (un tasso di mortalità del 38%). Sei casi sono stati confermati in laboratorio come infezioni da hantavirus, tutti identificati come dovuti al virus Andes, noto per essere trasmissibile tra esseri umani», ha affermato l'Oms.