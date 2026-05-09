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Sanità L'Oms: «Confermati finora 6 casi di hantavirus su 8 sospetti»

SDA

9.5.2026 - 07:50

Il logo dell'Organizzazione mondiale della sanità a Ginevra.
Il logo dell'Organizzazione mondiale della sanità a Ginevra.
Keystone

Sono sei i casi di hantavirus finora confermati su otto sospetti a seguito di un focolaio scoppiato sulla nave da crociera MV Hondius. Lo ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Keystone-SDA

09.05.2026, 07:50

09.05.2026, 08:49

«All'8 maggio, sono stati segnalati un totale di otto casi, inclusi tre decessi (un tasso di mortalità del 38%). Sei casi sono stati confermati in laboratorio come infezioni da hantavirus, tutti identificati come dovuti al virus Andes, noto per essere trasmissibile tra esseri umani», ha affermato l'Oms.

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