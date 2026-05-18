L'organizzazione si è espressa durante l'Assemblea Mondiale della Salute (immagine d'archivio d'illustrazione). KEYSTONE

Le cicatrici del Covid-19 non sono ancora svanite, ma la lezione non è stata appresa, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

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Così, a 6 anni dalla pandemia, il mondo si ritrova ancora una volta impreparato di fronte a nuove minacce infettive.

È «in bilico», secondo un rapporto realizzato dal Global Preparedness Monitoring Board (Gpmb) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che mostra come, in un contesto in cui crescono instabilità e disgregazione, le infezioni diventano «più frequenti e più rilevanti in termini di numero di casi o decessi».

Il documento arriva in corrispondenza dell'apertura della settantanovesima Assemblea Mondiale della Salute, l'incontro dei rappresentanti degli Stati membri dell'Oms che dovranno decidere le strategie e il futuro dell'agenzia, che da più di un anno è alle prese con una drastica ristrutturazione dopo l'uscita del suo più forte sostenitore economico: gli Stati Uniti.

Epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo

Quest'anno, poi, l'incontro arriva a poco più di 24 ore dalla dichiarazione di una nuova emergenza sanitaria di portata internazionale: quella di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, che si sospetta abbia già fatto un centinaio di vittime tra le circa 300 persone infettate.

Tra le persone con infezione (o entrate in contatto con esse) potrebbero esserci anche dei cittadini statunitensi, secondo indiscrezioni di stampa che sono state timidamente confermate anche dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). In un aggiornamento sul proprio sito, hanno infatti parlato di «un piccolo numero di americani direttamente colpiti da questa epidemia».

Gli Stati Uniti continuano a considerare basso il rischio per il Paese, ma l'ambasciata americana in Uganda - Paese lambito dai contagi - «ha temporaneamente sospeso tutti i servizi di visti» «alla luce dell'epidemia di Ebola».

Una riorganizzazione necessaria

Intanto a Ginevra, sul tavolo dell'Assemblea i dossier sono numerosi. La riorganizzazione dell'Oms è la priorità.

Il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha assicurato: «abbiamo completato il processo di ristrutturazione. Abbiamo raggiunto una posizione di stabilità e stiamo andando avanti con determinazione e fiducia».

La scelta di alzare il contributo dovuto dagli Stati membri, adottata 4 anni fa, si è dimostrata una mossa strategica per mettere al sicuro i bilanci dell'agenzia e tenerla a galla nonostante lo shock dell'uscita degli Stati Uniti.

Sono stati necessari tagli dolorosi, ha sottolineato il direttore generale, ma l'Oms per il momento è al sicuro e il 90% del budget per il biennio in corso è finanziato. Resta un 10%, per il quale Tedros richiama all'impegno gli Stati membri.

Il nuovo tassello per le emergenze

Tra i temi dei prossimi giorni tiene banco anche la gestione delle emergenze sanitarie.

Dopo l'adozione dell'accordo pandemico dello scorso anno resta un ultimo tassello: il documento relativo alla condivisione dei dati sugli agenti patogeni - il Pathogen Access and Benefit Sharing System, o Pabs - e dei benefici che ne derivano.

Per il momento non c'è l'accordo.

«Speravamo tutti che i negoziati si concludessero in tempo per consentire l'adozione del Pabs in questa assemblea. Non è ancora successo, ma – ha concluso il direttore generale dell'Oms – sono fiducioso che accadrà».