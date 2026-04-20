Grazie alle vaccinazioni, la Regione europea dell'Oms (che, oltre all'Europa, comprende anche l'Asia centrale) «è rimasta indenne dalla poliomielite endemica dal 2002», dal «2000 al 2024, i casi di rosolia sono diminuiti di oltre il 99%, quelli di difterite del 90% e quelli di parotite del 95%».

Nell'immagine illustrativa d'archivio una ragazzina di 7 anni con il morbillo. KEYSTONE

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Tuttavia ci sono segnali di allarme: come conseguenza del recente calo delle coperture vaccinali, nel 2024 «sono stati segnalati oltre 298 mila casi di pertosse, il numero più alto mai registrato.

Nello stesso anno, i casi di morbillo hanno superato i 127 mila, il numero più alto degli ultimi 27 anni».

Sono i dati diffusi in una nota congiunta dalla Commissione europea, l'Ufficio regionale per l'Europa dell'Oms e l'Ufficio regionale per l'Europa e l'Asia dell'Unicef in occasione della Settimana europea dell'immunizzazione che si celebra dal 19 al 25 aprile.

Il calo potrebbe avere diverse ragioni, spiegano le organizzazioni. Di certo, «parte di questo fenomeno può essere attribuito alla scarsa consapevolezza, alla disinformazione e alla sfiducia nei vaccini o nelle autorità sanitarie».

La responsabilità non è, però, tutta dei cittadini: «questi focolai rivelano anche una copertura vaccinale disomogenea e debolezze nei programmi di immunizzazione e nei sistemi di assistenza sanitaria primaria.

Allo stesso tempo, gli investimenti nei programmi di immunizzazione sono fondamentali per mantenere i risultati ottenuti e garantire la sostenibilità degli sforzi in corso», aggiungono.

«L'Europa non può permettersi di fare passi indietro. È imperativo rafforzare i programmi di immunizzazione nazionali e regionali e accelerare le azioni coordinate a livello globale», concludono le organizzazioni internazionali.