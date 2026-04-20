  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Salute L'Oms l'ancia l'allarme: «Mai così tanti casi di pertosse e morbillo da 27 anni»

SDA

20.4.2026 - 12:44

Grazie alle vaccinazioni, la Regione europea dell'Oms (che, oltre all'Europa, comprende anche l'Asia centrale) «è rimasta indenne dalla poliomielite endemica dal 2002», dal «2000 al 2024, i casi di rosolia sono diminuiti di oltre il 99%, quelli di difterite del 90% e quelli di parotite del 95%». 

Nell'immagine illustrativa d'archivio una ragazzina di 7 anni con il morbillo.
Nell'immagine illustrativa d'archivio una ragazzina di 7 anni con il morbillo.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.04.2026, 12:44

Tuttavia ci sono segnali di allarme: come conseguenza del recente calo delle coperture vaccinali, nel 2024 «sono stati segnalati oltre 298 mila casi di pertosse, il numero più alto mai registrato.

Nello stesso anno, i casi di morbillo hanno superato i 127 mila, il numero più alto degli ultimi 27 anni».

Sono i dati diffusi in una nota congiunta dalla Commissione europea, l'Ufficio regionale per l'Europa dell'Oms e l'Ufficio regionale per l'Europa e l'Asia dell'Unicef in occasione della Settimana europea dell'immunizzazione che si celebra dal 19 al 25 aprile.

Il calo potrebbe avere diverse ragioni, spiegano le organizzazioni. Di certo, «parte di questo fenomeno può essere attribuito alla scarsa consapevolezza, alla disinformazione e alla sfiducia nei vaccini o nelle autorità sanitarie».

La responsabilità non è, però, tutta dei cittadini: «questi focolai rivelano anche una copertura vaccinale disomogenea e debolezze nei programmi di immunizzazione e nei sistemi di assistenza sanitaria primaria.

Allo stesso tempo, gli investimenti nei programmi di immunizzazione sono fondamentali per mantenere i risultati ottenuti e garantire la sostenibilità degli sforzi in corso», aggiungono.

«L'Europa non può permettersi di fare passi indietro. È imperativo rafforzare i programmi di immunizzazione nazionali e regionali e accelerare le azioni coordinate a livello globale», concludono le organizzazioni internazionali.

I più letti

Clotilde su Emanuele Filiberto: «La mia carriera si è fermata dopo le nozze». Lui risponde, poi riappare con Adriana Abascal
Shakira parla apertamente della rottura con Piqué: «Rido di ciò che mi è successo»
Ecco come le teorie del complotto sulla morte del fratello ancora perseguitano Reinhold Messner
Ecco perché Michael Schumacher è solo il 5° miglior pilota di sempre per il reporter Roger Benoit
Dopo il primo, il Giappone lancia un'allerta per un altro possibile maxi terremoto nel Nord

Altre notizie

Attese onde di 3 metri. Dopo il primo, il Giappone lancia un'allerta per un altro possibile maxi terremoto nel Nord

Attese onde di 3 metriDopo il primo, il Giappone lancia un'allerta per un altro possibile maxi terremoto nel Nord

Elezioni. Il Slovenia Golob, vincitore alle elezioni, rinuncia a formare un governo. Ecco perché

ElezioniIl Slovenia Golob, vincitore alle elezioni, rinuncia a formare un governo. Ecco perché

Ticker Medio Oriente. L'Iran: «Reagiremo presto al blocco della nostra nave» e impicca due uomini affiliati al Mossad

Ticker Medio OrienteL'Iran: «Reagiremo presto al blocco della nostra nave» e impicca due uomini affiliati al Mossad