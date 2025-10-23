  1. Clienti privati
Medio Oriente L'Oms: «Per ricostruire la sanità a Gaza serviranno 7 miliardi»

SDA

23.10.2025 - 17:33

Non solo abitazioni e palazzi, anche ospedali e studi medici sono stati rasi al suolo dai bombardamenti.
Non solo abitazioni e palazzi, anche ospedali e studi medici sono stati rasi al suolo dai bombardamenti.
Keystone

Il costo totale della ricostruzione del sistema sanitario a Gaza necessiterà almeno di 7 miliardi di dollari, ha affermato oggi a Ginevra il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Keystone-SDA

23.10.2025, 17:33

23.10.2025, 18:16

I bisogni a Gaza – ha detto in un briefing per la stampa – sono immensi, con più di 170 mila persone ferite. Inoltre, «la fame e le malattie non si sono fermate e la vita dei bambini è ancora a rischio».

Le domande sul sistema sanitari sono enormi, ma «parti significative sono state distrutte o gravemente degradate, non ci sono ospedali pienamente funzionanti a Gaza e solo 14 su 36 funzionano, ci sono carenze critiche di azioni essenziali, attrezzature e operatori sanitari».

L'Oms – ha aggiunto – si sta concentrando sulla risposta alle attuali esigenze sanitarie, ma anche per pianificare la ricostruzione a lungo termine del sistema sanitario di Gaza.

A breve termine il piano di 60 giorni richiede 45.000.000 di dollari, ma il costo totale per la ricostruzione del sistema sanitario sarà di almeno 7 miliardi di dollari, ha detto Tedros.

Da quando il cessate il fuoco è entrato in vigore, l'Oms ha inviato più forniture mediche agli ospedali, schierato ulteriori team medici di emergenza e intensificato le evacuazioni mediche.

Il flusso di aiuti è aumentato, ma è ancora solo una frazione di ciò che è necessario, ha ammonito ribadendo l'appello per l'apertura di tutti i valichi di accesso.

