Medio Oriente L'Oms: «Rimarremo a Gaza City nonostante l'ordine di evacuare»

SDA

11.9.2025 - 08:23

Il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus
Keystone

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e i gruppi partner rimarranno a Gaza City nonostante gli ordini di evacuazione impartiti dall'esercito israeliano. Lo ha scritto su X il direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

11.09.2025, 08:23

«L'Oms è scioccata dall'ultimo ordine di evacuazione, che chiede che un milione di persone si trasferiscano da Gaza City in una cosiddetta 'zona umanitaria' nel sud designata da Israele», ha scritto il responsabile dell'Oms.

«La zona non ha né le dimensioni né la portata dei servizi per supportare coloro che sono già lì, per non parlare dei nuovi arrivi», ha affermato. «Quasi la metà degli ospedali funzionanti si trova a Gaza City», ha aggiunto.

Tedros ha anche chiesto alla comunità internazionale di agire, anche attraverso un cessate il fuoco immediato, il rilascio degli ostaggi e di chi è «arbitrariamente detenuto», e garantendo la protezione dell'assistenza sanitaria, degli operatori umanitari e dei civili nel territorio palestinese.

«Questo disastro è causato dall'uomo e la responsabilità rimane di tutti noi» la sua conclusione.

