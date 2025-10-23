  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente La situazione a Gaza è ancora catastrofica, «non c'è abbastanza cibo»

SDA

23.10.2025 - 16:42

La situazione a Gaza City continua ad essere drammatica
La situazione a Gaza City continua ad essere drammatica
Keystone

Gli aiuti umanitari che arrivano nella Striscia di Gaza sono «insufficienti» e non hanno permesso un miglioramento della situazione in questo territorio palestinese afflitto dalla carestia: lo ha affermato l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Keystone-SDA

23.10.2025, 16:42

23.10.2025, 16:47

«La fame è ancora presente perché non c'è abbastanza cibo» che entra nella Striscia di Gaza dall'entrata in vigore del cessate il fuoco e «la situazione rimane catastrofica», ha dichiarato ai giornalisti il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

I più letti

Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale
Lara Gut-Behrami: «Ho ottenuto molto più di quanto avessi mai sperato»
Ecco cosa pensa Mikaela Shiffrin del ritiro di Lara Gut-Behrami
Una 22enne finge con tutti di aver partorito una bimba, ecco come c'è riuscita
Passa con il verde, ma scatta il flash: ecco il radar che fa infuriare gli automobilisti

Medio Oriente

Svizzera. La Confederazione stanzia due milioni per l'aiuto umanitario a Gaza

SvizzeraLa Confederazione stanzia due milioni per l'aiuto umanitario a Gaza

Svizzera. La Catena Solidarietà raccoglie oltre 4,5 milioni per Gaza

SvizzeraLa Catena Solidarietà raccoglie oltre 4,5 milioni per Gaza

Medio Oriente. Ecco perché i prossimi passi verso una pace duratura a Gaza saranno i più difficili

Medio OrienteEcco perché i prossimi passi verso una pace duratura a Gaza saranno i più difficili

Altre notizie

Ammiratrice di Trump. Callista Louise Gingrich è la nuova ambasciatrice statunitense in Svizzera

Ammiratrice di TrumpCallista Louise Gingrich è la nuova ambasciatrice statunitense in Svizzera

Medio Oriente. Netanyahu: «Stop ai progressi sull'annessione alla Cisgiordania»

Medio OrienteNetanyahu: «Stop ai progressi sull'annessione alla Cisgiordania»

Mosca - USA. Medvedev: «Trump si è imbarcato sul sentiero di guerra»

Mosca - USAMedvedev: «Trump si è imbarcato sul sentiero di guerra»

Cerimonia d'insediamento. Il neo presidente boliviano non invita Cuba, Nicaragua e Venezuela

Cerimonia d'insediamentoIl neo presidente boliviano non invita Cuba, Nicaragua e Venezuela