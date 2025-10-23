La situazione a Gaza City continua ad essere drammatica Keystone

Gli aiuti umanitari che arrivano nella Striscia di Gaza sono «insufficienti» e non hanno permesso un miglioramento della situazione in questo territorio palestinese afflitto dalla carestia: lo ha affermato l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

«La fame è ancora presente perché non c'è abbastanza cibo» che entra nella Striscia di Gaza dall'entrata in vigore del cessate il fuoco e «la situazione rimane catastrofica», ha dichiarato ai giornalisti il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.