L'ondata di caldo estremo che sta colpendo buona parte del centro e sud dell'Europa ha mietuto oggi due vittime in Spagna e mantiene in allarme le autorità sanitarie. In Italia due persone sono morte a causa del caldo su una spiaggia in Sardegna. Anche in Francia si contano almeno due vittime.

Nell'immagine illustrativa una spiaggia in Sardegna nel luglio del 2024. IMAGO/NurPhoto

Keystone-SDA SDA

Un uomo di 75 anni è deceduto a Cordoba, nella regione meridionale dell'Andalusia, per un colpo di calore mentre stava svolgendo attività ricreative all'aperto.

E un 67enne è invece morto a Placencia, in Estramadura, sempre a causa delle alte temperature, informa il Servizio sanitario della regione, che per il caldo estremo aveva già registrato 67 decessi lo scorso anno.

Si tratta della seconda vittima del caldo estremo a Cordoba, dopo la morte di un lavoratore di 58 anni il 21 giugno, durante la prima ondata del grande caldo.

Già 11 ricoveri per colpi di calore

Dall'attivazione del «Protocollo andaluso di coordinamento contro gli effetti delle temperature eccessive sulla salute», il 16 maggio, sono stati registrati 11 casi di persone ricoverate per colpi di calore in Andalusia, di cui tre ancora in ospedale.

A fronte delle allerte di livello giallo o arancio lanciate dall'Agenzia meteo AMET nell'intera penisola iberica, le autorità sanitarie moltiplicano gli appelli a idratarsi ed evitare di uscire di casa o lavorare all'aperto nelle ore più bollenti.

I soggetti più vulnerabili, ricordano, sono anziani, bambini sotto i quattro anni, donne in gravidanza, malati cronici, persone che assumono farmaci specifici, senzatetto e lavoratori esposti.

A Barcellona, dopo la morte sabato di un'operatrice ecologica, i lavoratori delle pulizie potranno fare pause ogni ora quando le colonnine di mercurio superino i 34°, per evitare l'esposizione alle temperature estreme.

Due morti in Sardegna

Intanto in Sardegna due turisti italiani sono morti mentre si trovavano in spiaggia. Un 75enne è stato stroncato da un malore a Budoni, sulla costa nordorientale, mentre a San Teodoro, sulla spiaggia di Lu Impostu, non distante dal luogo della prima tragedia, è stato colto da un malore improvviso un 60enne.

In Sardegna le temperature in questi giorni hanno superato i 40 gradi.

Almeno due morti in Francia

Mentre in Francia una bambina americana di 10 anni, in condizioni di salute cagionevoli e sottoposta a cure speciali, è morta ieri pomeriggio a seguito di un infarto, probabilmente dovuto ad un colpo di calore, mentre era nel cortile della Reggia di Versailles.

La bambina, originaria dello Stato della Virginia – riporta «Le Parisien» – era in vacanza con la famiglia in Francia ed era assistita per disturbi allo spettro dell'autismo, ma «non per una patologia cardiaca».

Questa mattina la ministra della transizione ecologica Agnès Pannier-Runacher ha riferito che due persone sono morte in Francia «a causa di malori legati al caldo».

Al momento non è chiaro se la ragazzina sia inclusa o meno nel bilancio.