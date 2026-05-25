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Centro America Ondata di violenza a Panama, oltre 230 omicidi da inizio anno

SDA

25.5.2026 - 11:01

Immagine illustrativa
Immagine illustrativa
KEYSTONE

Panama attraversa un periodo di forte insicurezza. Lo riporta il quotidiano locale La Estrella de Panamá, puntualizzando che fino al 19 maggio 2026, la media è salita a 1,64 delitti al giorno contro 1,51 dell'anno scorso.

Keystone-SDA

25.05.2026, 11:01

Le sparatorie urbane si sono intensificate a maggio: tra le vittime spiccano la procuratrice di 38 anni Patricia Ossa Sánchez, uccisa il 18 maggio in un presunto femminicidio, e il politico Juan Ruperto Degracia Murillo, vittima di un agguato che ha provocato anche 5 feriti.

Le indagini confermano che la maggior parte dei decessi deriva da conflitti territoriali tra bande e traffico di droga.

Le aree più colpite restano i distretti di Panama, San Miguelito e Colón, con un tasso di 2,8 omicidi ogni 100'000 abitanti. Più del 50% delle vittime ha un'età compresa tra 18 e 29 anni e da inizio anno si contano 9 femminicidi.

Nonostante le continue operazioni del governo, l'aumento delle vittime alimenta i dubbi sulle attuali politiche di sicurezza.

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