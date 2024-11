Vista della città di Aleppo dopo che le forze armate di opposizione hanno preso il controllo della città Keystone

L'ong Syria Monitor afferma che 16 civili sono morti in un attacco aereo su Aleppo.

SDA

Secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, si tratta probabilmente di jet militari russi ma non si hanno conferme. L'attacco è avvenuto nei pressi della rotonda Basil, nella parte sud-occidentale della città presa d'assalto dalle forze jihadiste filo-turche.

SDA