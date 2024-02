Arrestati in Russia manifestanti pro-Navalny Keystone

Nei primi due giorni di manifestazioni in memoria dell'oppositore Alexey Navalny morto in carcere venerdì la polizia russa ha fermato almeno 401 persone in 36 città del Paese: lo sostiene l'ong per la difesa dei diritti umani Ovd-Info sul proprio sito web.

SDA