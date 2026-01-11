  1. Clienti privati
Medio Oriente Proteste in Iran: 466 morti secondo un'agenzia sui diritti umani

SDA

11.1.2026 - 17:17

Non si calma la situazione in Iran.
Il numero di persone uccise nelle proteste in Iran sale a 466: lo afferma l'agenzia statunitense Human Rights Activists News Agency (Hrana), citata dai media internazionali.

Intanto, secondo quanto riferito da funzionari Usa al Wall Street Journal, il presidente statunitense Donald Trump riceverà un briefing martedì sulle opzioni per rispondere alla repressione delle proteste da parte dell'Iran.

L'incontro tra il presidente americano e alti funzionari dell'amministrazione verterà sui prossimi passi da intraprendere, che potrebbero includere cyber attacchi contro siti militari e civili iraniani, l'imposizione di ulteriori sanzioni al regime di Teheran ma anche attacchi militari, hanno affermato i funzionari.

